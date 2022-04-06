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    «За сухпайком летить граната»: Кислиця викрив маніпуляцію представника Росії в ООН

    Український дипломат Кислиця викрив маніпуляцію російського посла при ООН, зачитавши прямо на засіданні Радбезу повну цитату про сухпайок і гранату у підвал - «За сухпайком летить граната»: Кислиця викрив маніпуляцію представника Росії в ООН
    Український дипломат Кислиця викрив маніпуляцію російського посла при ООН, зачитавши прямо на засіданні Радбезу повну цитату про сухпайок і гранату у підвал
    фото: скріншот

    Російський дипломат зманіпулював матеріалом із опозиційного видання «Медуза», виступаючи на засіданні Радбезу ООН

    Росія маніпулює навіть статтями в опозиційній до Кремля пресі. Про це представник України в Організації Об’єднаних Націй Сергій Кислиця заявив під час засідання Ради безпеки ООН.

    Йшлося про статтю-розповідь депутата Бучанської міської ради Катерини Українцевої про ситуацію в місті під назвою ««Хтось перед смертю їхав велосипедом. Хтось гуляв парою». Цей матеріало вийшов на сайті «Медуза». І цитату з нього згадав у своєму виступі російський дипломат Василь Небензя.

    Після його виступу слово взяв представник України Сергій Кислиця – і викрив маніпуляцію російського колеги. «Ви згадали цитату з матеріалу «Медузи» про те, як російські військові кидали у підвал (українським мирним жителям – ред.) сухпайок, то чому ж ви не процитували його повністю?»в – запитав Кислиця.

    Український дипломат зі смартфона зачитав усю цитату, яка звучить наступним чином: «Бувало так, що [російські] солдати передавали сухпайок у підвал, а потім кидали туди гранату».

    Нагадаємо, що Небензя, крім маніпуляцій, ще й відверто збрехав. Російський дипломат заявив, що трупів у Бучі не було до виходу звідти військових РФ. Втім, спочатку Небензя заявив про те, що убитих не було до «приходу російських військових», але тут же виправився.

    Додамо, що 2 квітня Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область були звільнені від противника. Згодом в мережі з’явилися численні свідчення масових убивств мешканців селища російськими загарбниками.

    Після появи свідчень масових військових злочинів у Бучі Євросоюз допоможе українцям зібрати докази для позовів у міжнародних судах.

    Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що з Київщини вже вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців.

    Світ засудив дії російської армії в Україні, європейські лідери пообіцяли справедливе покарання для планувальників і виконавців.

    Тим часом, українські волонтери знайшли дані командира рашистів, що коїли звірства в Бучі.

    Також спецслужби зібрали дані про підрозділи РФ для фіксації злочинів на Київщині.

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    Теги: росія окупанти війна Буча Україна окупація Сергій Кислиця #stoprussia
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    «За сухпайком летить граната»: Кислиця викрив маніпуляцію представника Росії в ООН