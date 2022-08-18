Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Білорус, який зливав КДБ інформацію про українську армію, отримав покарання

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Білорус, який зливав КДБ інформацію про українську армію, отримав покарання
З першого дня війни обвинувачений передав дані КДБ Білорусі про переміщення військової техніки ЗСУ на Волині
фото: 24tv.ua

Обвинувачений уклав угоду про визнання вини

Луцький міськрайонний суд призначив п’ять місяців арешту громадянину Білорусі за пособництво з метою зміни меж території та державного кордону України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 10 серпня.

Обвинувачений, маючи контакти у силових органах Білорусі, погодився на конфіденційне співробітництво зі співробітниками Комітету державної безпеки (КДБ) та Державного прикордонного комітету Білорусі. Перебуваючи 24 лютого 2022 року на території Волинської області, чоловік отримав завдання від співробітника КДБ – зібрати відомості щодо стратегічного і мобілізаційного розгортання військ Збройних сил України, військовослужбовців ЗСУ, обладнання захисних інженерних споруд та настроїв серед місцевого населення.

Того ж дня обвинувачений відрапортував через Telegram: зняв переміщення військової техніки Збройних сил України у місті Шацьк Ковельського району Волинської області.

Білорус уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Згідно з нею, сторони узгодили покарання у вигляді п’ять місяців арешту. У підсумку суд її затвердив.

Також Феміда зарахувала у термін відбуття покарання строк попереднього ув’язнення обвинуваченого. Таким чином, білорус виходить на волю 19 серпня 2022 року. До цього він перебував у слідчому ізолятору.

Окремо у вироку суд, посилаючись на Резолюцію Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1974 року, визнав дії Білорусі, яку надала свою територію в розпорядження Росії під час війни, актом агресії проти України.

Нагадаємо, що в Україні триває 176-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Читайте також:

Теги: вирок війна Україна армія Білорусь ЗСУ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Кримінал

Білорус, який зливав КДБ інформацію про українську армію, отримав покарання
Білорус, який зливав КДБ інформацію про українську армію, отримав покарання
Українські олігархи в Монако: ДБР почало розслідування
Українські олігархи в Монако: ДБР почало розслідування
Мешканці Харківщини вбили трьох українців зі зброї окупантів
Мешканці Харківщини вбили трьох українців зі зброї окупантів
СБУ оголосила в розшук свого ексспівробітника-зрадника Кабана
СБУ оголосила в розшук свого ексспівробітника-зрадника Кабана
У Харкові ділки вимагали з обвинуваченого $12 тис. за уникнення тюрми 
У Харкові ділки вимагали з обвинуваченого $12 тис. за уникнення тюрми 
Присвоїв вісім кілограмів золота: поліція оголосила підозру експрокурору
Присвоїв вісім кілограмів золота: поліція оголосила підозру експрокурору

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
85K
Російський депутат попросив Путіна зупинити війну. Кремль відповів
82K
«Відповідь буде страшною». Росія відреагувала на нові заяви Банкової про Кримський міст 
81K
Виплати від міжнародних організацій. Уряд приготував важливі зміни
46K
Конфлікт між Залужним і офісом Зеленського: Міноборони розставило крапки над «і»
46K
РФ знайшла нового «прем’єра» для окупованої частини Харківщини
36K
«Аж холоне кров». Ющенко показав вірш Павла Тичини без радянської цензури

Новини

У Миколаєві пролунали вибухи
Сьогодні, 13:31
Рашисти бояться контрнаступу ЗСУ на День незалежності: розвідка (аудіо)
Сьогодні, 13:05
США передали Україні ракети, які створять проблеми для російських радарів
Сьогодні, 12:42
Найтрагічніша ніч для Харківщини: все про ракетні обстріли (фото, відео)
Сьогодні, 12:12
Росія може посилити обстріли у другій половині серпня – ЗСУ
Сьогодні, 11:43
Окупанти намагаються вивезти з порту Маріуполя всю металопродукцію до РФ
Сьогодні, 11:24

Прес-релізи

ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
15 серпня, 18:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту