Білорус, який зливав КДБ інформацію про українську армію, отримав покарання

З першого дня війни обвинувачений передав дані КДБ Білорусі про переміщення військової техніки ЗСУ на Волині

Обвинувачений уклав угоду про визнання вини

Луцький міськрайонний суд призначив п’ять місяців арешту громадянину Білорусі за пособництво з метою зміни меж території та державного кордону України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 10 серпня.

Обвинувачений, маючи контакти у силових органах Білорусі, погодився на конфіденційне співробітництво зі співробітниками Комітету державної безпеки (КДБ) та Державного прикордонного комітету Білорусі. Перебуваючи 24 лютого 2022 року на території Волинської області, чоловік отримав завдання від співробітника КДБ – зібрати відомості щодо стратегічного і мобілізаційного розгортання військ Збройних сил України, військовослужбовців ЗСУ, обладнання захисних інженерних споруд та настроїв серед місцевого населення.

Того ж дня обвинувачений відрапортував через Telegram: зняв переміщення військової техніки Збройних сил України у місті Шацьк Ковельського району Волинської області.

Білорус уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Згідно з нею, сторони узгодили покарання у вигляді п’ять місяців арешту. У підсумку суд її затвердив.

Також Феміда зарахувала у термін відбуття покарання строк попереднього ув’язнення обвинуваченого. Таким чином, білорус виходить на волю 19 серпня 2022 року. До цього він перебував у слідчому ізолятору.

Окремо у вироку суд, посилаючись на Резолюцію Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1974 року, визнав дії Білорусі, яку надала свою територію в розпорядження Росії під час війни, актом агресії проти України.

Нагадаємо, що в Україні триває 176-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.