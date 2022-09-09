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ЗСУ повідомили, що роблять із захопленою технікою ворога

Віталій Тараненко
glavcom.ua
ЗСУ повідомили, що роблять із захопленою технікою ворога
В Україні триває 197-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
Фото: ДПСУ

Українська армія успішно використовує танки ворога на полі бою

За інформацією Командування Сил логістики Збройних сил України, від початку повномасштабної війни українські військові захопили декілька сотень одиниць техніки держави-агресора. Про це «Главкому» повідомив заступник командувача Сил логістики ЗСУ бригадний генерал Олег Гуть у відповіді на запит.

Гуть додав, що техніка рашистів після відновлення поставлення до підрозділів сил оборони і використовується для відсічі збройної агресії Росії. Водночас бригадний генерал зауважив, що більш детальні відомості про захоплену військової техніку росармії належать до службової інформації.

З початку повномасштабної війни українські військові захопили декілька сотень одиниць техніки держави-агресора
З початку повномасштабної війни українські військові захопили декілька сотень одиниць техніки держави-агресора

Загалом, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 8 вересня українські захисники ліквідували 51 250 російських солдатів, знищили 4 557 бойових броньованих машин, 2112 танків, 1126 артилерійських систем, 239 літаків і 210 гелікоптерів.

Як відомо, в Україні триває 197-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», 8 вересня над головною адміністративною будівлею звільненої від окупантів Балаклії на Харківщині, замайорів український прапор. 

До слова, Збройні сили України розпочали оборонні операції на Харківському напрямку з метою повернення окупованих територій. На цей час наші бійці вклинились в оборону ворога на глибину до 50 км. 

Також повідомлялося, що у боях в Балаклії Харківської області в полон до української армії потрапили вояки рашистського спеціального загону швидкого реагування (СОБР). Як пізніше з’ясувалося, до рук ЗСУ потрапив російський підполковник Андрій Сичевой, який керував угрупуванням «Запад».

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Теги: росія ЗСУ війна путін військова техніка Україна

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