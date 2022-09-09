ЗСУ повідомили, що роблять із захопленою технікою ворога

В Україні триває 197-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Українська армія успішно використовує танки ворога на полі бою

За інформацією Командування Сил логістики Збройних сил України, від початку повномасштабної війни українські військові захопили декілька сотень одиниць техніки держави-агресора. Про це «Главкому» повідомив заступник командувача Сил логістики ЗСУ бригадний генерал Олег Гуть у відповіді на запит.

Гуть додав, що техніка рашистів після відновлення поставлення до підрозділів сил оборони і використовується для відсічі збройної агресії Росії. Водночас бригадний генерал зауважив, що більш детальні відомості про захоплену військової техніку росармії належать до службової інформації.

З початку повномасштабної війни українські військові захопили декілька сотень одиниць техніки держави-агресора

Загалом, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 8 вересня українські захисники ліквідували 51 250 російських солдатів, знищили 4 557 бойових броньованих машин, 2112 танків, 1126 артилерійських систем, 239 літаків і 210 гелікоптерів.

Як відомо, в Україні триває 197-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», 8 вересня над головною адміністративною будівлею звільненої від окупантів Балаклії на Харківщині, замайорів український прапор.

До слова, Збройні сили України розпочали оборонні операції на Харківському напрямку з метою повернення окупованих територій. На цей час наші бійці вклинились в оборону ворога на глибину до 50 км.

Також повідомлялося, що у боях в Балаклії Харківської області в полон до української армії потрапили вояки рашистського спеціального загону швидкого реагування (СОБР). Як пізніше з’ясувалося, до рук ЗСУ потрапив російський підполковник Андрій Сичевой, який керував угрупуванням «Запад».