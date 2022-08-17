Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Мешканці Харківщини вбили трьох українців зі зброї окупантів

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Мешканці Харківщини вбили трьох українців зі зброї окупантів
Чоловіка, якого слідство вважає вбивцею, затримали у Полтаві 5 квітня, він перебуває у СІЗО
Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Нацполіція оголосила підозри в умисному вбивстві

Головне управління Нацполіції у Харківській області 16 серпня оголосило підозри мешканцям області в умисному вбивстві під час війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на тексти підозр.

За даними досудового розслідування, 23 березня шестеро чоловіків, мешканців Харківщини, заволоділи вогнепальною зброєю російських солдатів. Це стало можливим після розбиття Збройними силами України ворожої колони у смт Печеніги, що на Харківщині.

Далі підозрювані особи, маючи неприязні стосунки із трьома громадянами України, скоїли їхнє вбивство. Це відбулося поблизу села Зелений Гай. Після цього виконавці посадили вбиті тіла людей до автомобіля одного із загиблих і підпалили транспортний засіб. Таким чином, підозрювані замели сліди злочину та імітували вбивства мирних людей окупаційними військами.

(для перегляду – натисніть на документ)

Згідно із законодавством, вбивцям загрожує до 15 років тюрми або довічне ув’язнення.

Як повідомляла раніше Харківська обласна прокуратура, чоловіка, якого слідство вважає вбивцею, затримали у Полтаві 5 квітня. Зараз він перебуває у СІЗО. Інших причетних правоохоронці поки не знайшли.

Нагадаємо, що в Україні триває 175-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Читайте також:

Теги: війна Харківщина вбивство

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Кримінал

Мешканці Харківщини вбили трьох українців зі зброї окупантів
Мешканці Харківщини вбили трьох українців зі зброї окупантів
СБУ оголосила в розшук свого ексспівробітника-зрадника Кабана
СБУ оголосила в розшук свого ексспівробітника-зрадника Кабана
У Харкові ділки вимагали з обвинуваченого $12 тис. за уникнення тюрми 
У Харкові ділки вимагали з обвинуваченого $12 тис. за уникнення тюрми 
Присвоїв вісім кілограмів золота: поліція оголосила підозру експрокурору
Присвоїв вісім кілограмів золота: поліція оголосила підозру експрокурору
Справу про підрив Північно-Кримського каналу передано до суду
Справу про підрив Північно-Кримського каналу передано до суду
Грабували будинки в Бучі: прокуратура оголосила підозру вісьмом рашистам
Грабували будинки в Бучі: прокуратура оголосила підозру вісьмом рашистам

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Стоп салют! Аналіз свіжих рішень Ради
40K
Вибухи у Криму: що зберігали окупанти на майданчику неподалік Джанкоя (відео)
38K
Ситуація загострилася: на півдні ворог підвищив активність авіаційних та ракетних атак
33K
Журналісти знайшли, де пересиджують війну Столар, Суркіс та інші одіозні нардепи
33K
У Миколаєві прозвучали потужні вибухи
24K
Ув’язнений Саакашвілі звернувся до українців із проханням

Новини

СБУ встановила деталі підриву Північно-Кримського каналу
Сьогодні, 14:36
У Маріуполі рашисти тримають у черзі на фільтрацію більше тисячі людей – радник мера
Сьогодні, 13:55
Розтрощені будинки, вирви у землі: фото наслідків обстрілу Миколаївщини
Сьогодні, 13:02
В окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух біля лігва рашистів
Сьогодні, 12:24
Окупанти вдруге викрали голову громади на Херсонщині
Сьогодні, 11:46
ЗСУ збили дрон та БПЛА росіян на мільйони рублів
Сьогодні, 11:24

Прес-релізи

ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
15 серпня, 18:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту