Мешканці Харківщини вбили трьох українців зі зброї окупантів

Чоловіка, якого слідство вважає вбивцею, затримали у Полтаві 5 квітня, він перебуває у СІЗО

Нацполіція оголосила підозри в умисному вбивстві

Головне управління Нацполіції у Харківській області 16 серпня оголосило підозри мешканцям області в умисному вбивстві під час війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на тексти підозр.

За даними досудового розслідування, 23 березня шестеро чоловіків, мешканців Харківщини, заволоділи вогнепальною зброєю російських солдатів. Це стало можливим після розбиття Збройними силами України ворожої колони у смт Печеніги, що на Харківщині.

Далі підозрювані особи, маючи неприязні стосунки із трьома громадянами України, скоїли їхнє вбивство. Це відбулося поблизу села Зелений Гай. Після цього виконавці посадили вбиті тіла людей до автомобіля одного із загиблих і підпалили транспортний засіб. Таким чином, підозрювані замели сліди злочину та імітували вбивства мирних людей окупаційними військами.

(для перегляду – натисніть на документ)

Згідно із законодавством, вбивцям загрожує до 15 років тюрми або довічне ув’язнення.

Як повідомляла раніше Харківська обласна прокуратура, чоловіка, якого слідство вважає вбивцею, затримали у Полтаві 5 квітня. Зараз він перебуває у СІЗО. Інших причетних правоохоронці поки не знайшли.

Нагадаємо, що в Україні триває 175-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.