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    Кримінал

    Куди зникла злочинність під час війни? Влада дала пояснення

    Некоректно порівнювати&nbsp;нинішній рівень злочинності із рівнем до введення воєнного стану - Куди зникла злочинність під час війни? Влада дала пояснення
    Некоректно порівнювати нинішній рівень злочинності із рівнем до введення воєнного стану
    фото: Національна поліція

    Голова правоохоронного комітету Верховної Ради оцінив криміногенну ситуацію в Україні

    На зменшення кількості злочинів під час війни вплинуло багато факторів, однак порівнювати нинішній рівень криміналу із рівнем до введення воєнного стану дещо некоректно. Таку думку висловив в інтерв'ю «Главкому» голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас.

    Нардеп підтвердив статистичні дані, які на початку березня навів радник міністр внутрішніх справ Антон Геращенко, що рівень злочинності в Києві впав ледь не в шість разів. Однак парадокс цієї ситуації в іншому.

    Іонушас пояснив, що не можна порівнювати нинішній рівень злочинності із рівнем до введення воєнного стану.

    «У багатьох є розуміння, що зараз на руках у громадян багато зброї, і тому деякі злочини не вчиняються, зокрема, через це. Також багато злочинів робилося у стані алкогольного сп’яніння, але в багатьох регіонах наразі обмежений продаж алкоголю. Плюс багато злочинів раніше скоювалося вночі, а зараз комендантські години. Тут багато факторів», – сказав він.

    Зазначимо, наприкінці березня голова Нацполіції Ігор Клименко повідомляв, що в Україні кількість заяв про кримінальні та адмінправопорушення зменшилась у понад 2,5 раза, якщо порівняти з аналогічним періодом минулого року.

    Нагадаємо, в Україні з’явився сайт, на який можна завантажувати воєнні злочини російської армії.

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    Теги: росія окупанти Антон Геращенко війна злочинність Україна влада окупація Сергій Іонушас #stoprussia
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    Куди зникла злочинність під час війни? Влада дала пояснення