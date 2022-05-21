Соратник Зеленського пояснив, чому зараз не можна забороняти Московську церкву

Іонушас переконаний, що і зрадниками, і колаборантами-підбурювачами можуть бути представники будь-яких конфесій

Сергій Іонушас вважає, що вислови окремих представників УПЦ МП не мають розповсюджуватися на всю церкву

Притягнення до кримінальної відповідальності через держзраду і колабораціонізм окремих представників Української православної церкви Московського патріархату повинно мати лише особистий характер, а не розповсюджуватися на усю церкву. Таку думку висловив голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас в інтерв'ю «Главкому».

Він пояснив, що і зрадниками, і колаборантами-підбурювачами можуть бути представники будь-яких конфесій. А щодо висловів окремих осіб та їхніх дій, якщо там є склад злочину, то вони мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності.

«Не хотів би казати про УПЦ МП як інституцію. І зрадниками, і колаборантами-підбурювачами можуть бути представники будь-яких конфесій. Ті ж мусульмани є і з боку загарбників, і з боку українців, що боронять свою землю. Стосовно ж висловів окремих осіб та їхніх дій, якщо там є склад злочину, то вони мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Але це матиме особистий характер і не має розповсюджуватися на всю церкву», – сказав він.

Іонушас як приклад вказав фракцію ОПЗЖ у парламенті, яка припинила своє існування, бо кількість депутатів в ній стала менше, ніж треба за регламентом.

Нардеп наголосив: «Якщо окремі особи, незалежно від приналежності до фракції або віросповідання, є пособниками загарбників та чинять злочини, то вони невідворотно мають притягатися до кримінальної відповідальності. У такому випадку Служба безпеки та контррозвідка мають займатися цими питаннями».

Нагадаємо, у Сєвєродонецьку Луганської області священник так званої Української православної церкви Московського патріархату передавав російським окупантам інформацію щодо дислокації українських військових.

Також повідомлялося, що священник Леонід Бачинський, який перейшов із філії Російської церкви до Православної церкви України, розповів, як можна вирахувати колаборантів серед ієреїв УПЦ МП.