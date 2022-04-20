Отець Патрік Дебуа, який розслідував Голокост, документує злочини Росії. Як долучитися

Команда Патріка Дебуа збиратиме свідчення масових вбивств і нищення цивільної інфраструктури у Бучі, Маріуполі, Харкові, Миколаєві та по всій території України

Отець Патрік Дебуа, президент та засновник організації «Яхад-Ін Унум», створеної з метою розслідування воєнних злочинів нацистів в часи Другої світової війни, розпочав документувати воєнні злочини Російської Федерації, здійснені в Україні.

У першу чергу «Яхад-Ін Унум» сконцентрується на записі показів очевидців. Свідки злочинів Російської Федерації можуть записатись на інтерв’ю на сайті: svidky.org/. Дослідники збиратимуть свідчення масових вбивств і нищення цивільної інфраструктури у Бучі, Маріуполі, Харкові, Миколаєві та по всій території України, аби представити їх у Міжнародному кримінальному суді, а також у прокуратурах європейських країн. Відеоінтерв’ю будуть проводитись у zoom, за участі українських волонтерів. Записані українською або російською, вони будуть перекладені англійською мовою для міжнародних інстанцій. Команда дослідників також буде працювати з топографічними картами, визначати й фіксувати точні місця злочинів.

Важливо зазначити, що міжнародний суд та прокуратори Німеччини, Франції, Бельгії та інших європейських країн, які мають право розслідувати воєнні злочини, не можуть проводити власні слідчі дії на території України. Вони будуть спиратися на матеріали, представлені українською прокуратурою та іншими позивачами. Найбільшу вагу для європейських судів матимуть свідчення, зібрані недержавними та незалежними організаціями, такими як «Яхад-Ін Унум».

«Аби протистояти злочинам Російської Федерації, ми повинні зберегти голоси свідків. Адже саме вони є одним із найважливіших доказів для суду, – зазначив президент «Яхад-Ін Унум», голова Академічної ради Меморіалу Голокосту «Бабин Яр» Патрік Дебуа. – Майже 20 років «Яхад-Ін Унум» розслідує злочини нацистів в Україні та Східній Європі. Ми розробили спеціальну методологію, опитали понад вісім тисяч свідків та відвідали більшість українських міст і селищ. Але ніколи я не міг подумати, що у 21 столітті ми так само будемо розслідувати воєнні злочини на цих стражденних землях».

Французький католицький священник отець Патрік Дебуа досліджував факти Голокосту та інші злочини нацистів починаючи з 2002 року. У 2004 році він створив організацію «Яхад-Ін Унум» аби проводити дослідження більш масштабно. За два десятки років представники «Яхад-Ін Унум» відвідали понад 3 100 місць вбивств, та виявили масові поховання, де покояться близько двох мільйонів євреїв та ромів, вбитих на території Східної Європи.

З 2015 року «Яхад-Ін Унум» розпочала розслідування геноциду та інших масових злочинів у Гватемалі, Іраку та Сирії. Методологія, створена «Яхад-Ін Унум», отримала міжнародне визнання. А докази, зібрані командою дослідників, стали основою для обвинувальних вироків членам ІДІЛ. Зокрема, колишня представниця ІДІЛ Сара О. була засуджена у Німеччині після того, як «Яхад-Ін Унум» виявив докази її злочинів у Іраку. Це був перший випадок притягнення до відповідальності за злочини проти людяності, скоєні за ознаками статі та релігії. У Бельгії на основі доказів, наданих «Яхад-Ін Унум», було розпочато вісім кримінальних розслідувань проти колишніх членів ІДІЛ.

Записатись на інтерв’ю також можна за одним із контактів: