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    В Україні з’явився сайт, на який можна завантажувати воєнні злочини російської армії

    В Україні з’явився сайт, на який можна завантажувати воєнні злочини російської армії
    фото: Радіо Свобода

    Триває 12 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

    Офіс Генерального прокурора разом з українськими та міжнародними партнерами запустив веб-ресурс warcrimes.gov.ua для документування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, скоєних російською армією в Україні.

    Задокументовані докази використовуватимуться для кримінального переслідування причетних до злочинів у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі та спеціальному трибуналі.

    Скріншот з сайту warcrimes.gov.ua

    Скріншот з сайту warcrimes.gov.ua

    Щоб зафіксувати воєнний злочин особа має залишити свої персональні і контактні дані (автори сайту обіцяють, що інформація буде під надійним захистом). Також треба описати порушення, вказуючи точне місце злочину і та інші подробиці – жертви, інших свідків, тощо, завантажити фото- або відеодокази та ін.

    Приклади воєнних злочинів:

    • пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури;
    • уламки снарядів в межах міста;
    • факти поранення/загибелі цивільних осіб внаслідок застосування зброї окупантом;
    • розташування та використання військової техніки в житлових кварталах міста, ведення бойових дій окупантом в житлових кварталах міста;
    • насилля щодо медичного персоналу, пошкодження медичного транспорту, лікарень, обладнання;
    • насильство щодо духовенства, пошкодження/знищення культових споруд (храмів, мечетей, синагог тощо);
    • використання окупантом цивільного одягу, однострою ЗСУ, емблем гуманітарних та медичних установ;
    • факти фізичного насилля, позбавлення волі цивільного населення окупантом;
    • використання цивільної інфраструктури з воєнною метою під прикриттям цивільних;
    • захоплення майна, пограбування окупаційними силами;
    • відмова чи позбавлення доступу до медичної допомоги.

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    Теги: Росія війна Офіс Генерального прокурора злочин #stoprussia
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    В Україні з’явився сайт, на який можна завантажувати воєнні злочини російської армії