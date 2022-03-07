В Україні з’явився сайт, на який можна завантажувати воєнні злочини російської армії
Триває 12 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
Офіс Генерального прокурора разом з українськими та міжнародними партнерами запустив веб-ресурс warcrimes.gov.ua для документування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, скоєних російською армією в Україні.
Задокументовані докази використовуватимуться для кримінального переслідування причетних до злочинів у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі та спеціальному трибуналі.
Щоб зафіксувати воєнний злочин особа має залишити свої персональні і контактні дані (автори сайту обіцяють, що інформація буде під надійним захистом). Також треба описати порушення, вказуючи точне місце злочину і та інші подробиці – жертви, інших свідків, тощо, завантажити фото- або відеодокази та ін.
Приклади воєнних злочинів:
- пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури;
- уламки снарядів в межах міста;
- факти поранення/загибелі цивільних осіб внаслідок застосування зброї окупантом;
- розташування та використання військової техніки в житлових кварталах міста, ведення бойових дій окупантом в житлових кварталах міста;
- насилля щодо медичного персоналу, пошкодження медичного транспорту, лікарень, обладнання;
- насильство щодо духовенства, пошкодження/знищення культових споруд (храмів, мечетей, синагог тощо);
- використання окупантом цивільного одягу, однострою ЗСУ, емблем гуманітарних та медичних установ;
- факти фізичного насилля, позбавлення волі цивільного населення окупантом;
- використання цивільної інфраструктури з воєнною метою під прикриттям цивільних;
- захоплення майна, пограбування окупаційними силами;
- відмова чи позбавлення доступу до медичної допомоги.