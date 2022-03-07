В Україні з’явився сайт, на який можна завантажувати воєнні злочини російської армії

Триває 12 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Офіс Генерального прокурора разом з українськими та міжнародними партнерами запустив веб-ресурс warcrimes.gov.ua для документування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, скоєних російською армією в Україні.

Задокументовані докази використовуватимуться для кримінального переслідування причетних до злочинів у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі та спеціальному трибуналі.

Скріншот з сайту warcrimes.gov.ua

Щоб зафіксувати воєнний злочин особа має залишити свої персональні і контактні дані (автори сайту обіцяють, що інформація буде під надійним захистом). Також треба описати порушення, вказуючи точне місце злочину і та інші подробиці – жертви, інших свідків, тощо, завантажити фото- або відеодокази та ін.

Приклади воєнних злочинів: