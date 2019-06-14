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    Кримінал

    Ліснику, який підстрелив підлітка на Житомирщині, повідомили про підозру

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    <p>12-річного хлопця госпіталізували в лікарню із пораненням спини</p> - Ліснику, який підстрелив підлітка на Житомирщині, повідомили про підозру

    12-річного хлопця госпіталізували в лікарню із пораненням спини

    Стрілку повідомлено про підозру у скоєнні вогнепального поранення малолітньої дитини

    На Житомирщині повідомили про підозру ліснику, який поранив з вогнепальної зброї 12-річного підлітка.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури Житомирської області.

    «За погодженням із процесуальним прокурором прокуратури Житомирської області, майстру лісу, жителю Чуднівського району, повідомлено про підозру у скоєнні вогнепального поранення малолітньої дитини, за ч. 2 ст.15, п.2 ч.2 ст. 115 КК України», - йдеться у повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що на Житомирщині місцевий житель, вистреливши з дрібнокаліберної зброї на своєму подвір’ї, влучив у 12-річного хлопця у сусідньому обійсті.

    Загрози життю хлопця немає, кажуть медики. Дитина після операції перебуває у реанімаційному відділенні лікарні.

    Лісник у скоєному зізнався. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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