Ліснику, який підстрелив підлітка на Житомирщині, повідомили про підозру
12-річного хлопця госпіталізували в лікарню із пораненням спини
Стрілку повідомлено про підозру у скоєнні вогнепального поранення малолітньої дитини
На Житомирщині повідомили про підозру ліснику, який поранив з вогнепальної зброї 12-річного підлітка.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Житомирської області.
«За погодженням із процесуальним прокурором прокуратури Житомирської області, майстру лісу, жителю Чуднівського району, повідомлено про підозру у скоєнні вогнепального поранення малолітньої дитини, за ч. 2 ст.15, п.2 ч.2 ст. 115 КК України», - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що на Житомирщині місцевий житель, вистреливши з дрібнокаліберної зброї на своєму подвір’ї, влучив у 12-річного хлопця у сусідньому обійсті.
Загрози життю хлопця немає, кажуть медики. Дитина після операції перебуває у реанімаційному відділенні лікарні.
Лісник у скоєному зізнався. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.