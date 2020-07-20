В Одесі чоловік побив вагітну жінку у маршрутці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Одесі чоловік вдарив пасажирку Скріншот

Чоловік кремезної статури кілька разів ударив кулаком пасажирку, бо не хотів їй поступатися місцем

В Одесі чоловік напав на жінку в маршрутці. Відео інциденту опубліковане в телеграм-каналі «Подслушано Одесса».

«Учора в 168 маршрутці чоловік кілька разів ударив вагітну жінку через те, що йому було зроблено зауваження, щоб він поступився місцем вагітній жінці», - йдеться в повідомленні.

На кадрах ролика видно, як чоловік міцної статури після перепалки штовхає, а потім кулаком вдаряє жінку.

Обережно! На відео присутня ненормативна лексика:

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі пасажири маршрутки №101 під час конфлікту побили дівчину і, розірвавши на ній одяг, виштовхали із салону. Невідомі знайшли і вчинили самосуд над чоловіком з Дніпра, який жорстоко бив дівчину в маршрутці.

Також повідомлялося, що в Києві компанія нетверезих чоловіків напала на студентів з Конго. Нападники заявили поліції, що «ніколи не бачили людей з таким кольором шкіри і вирішили познайомитися з ними».

Також 20 липня у столиці скейтери відлупцювали чоловіка.