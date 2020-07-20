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    В Одесі чоловік побив вагітну жінку у маршрутці

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    <span>В Одесі чоловік вдарив пасажирку</span> - В Одесі чоловік побив вагітну жінку у маршрутці
    В Одесі чоловік вдарив пасажирку
    Скріншот

    Чоловік кремезної статури кілька разів ударив кулаком пасажирку, бо не хотів їй поступатися місцем

    В Одесі чоловік напав на жінку в маршрутці. Відео інциденту опубліковане в телеграм-каналі «Подслушано Одесса».

    «Учора в 168 маршрутці чоловік кілька разів ударив вагітну жінку через те, що йому було зроблено зауваження, щоб він поступився місцем вагітній жінці», - йдеться в повідомленні.

    На кадрах ролика видно, як чоловік міцної статури після перепалки штовхає, а потім кулаком вдаряє жінку.

    Обережно! На відео присутня ненормативна лексика: 

    Раніше повідомлялося, що в Дніпрі пасажири маршрутки №101 під час конфлікту побили дівчину і, розірвавши на ній одяг, виштовхали із салону. Невідомі знайшли і вчинили самосуд над чоловіком з Дніпра, який жорстоко бив дівчину в маршрутці.

    Також повідомлялося, що в Києві компанія нетверезих чоловіків напала на студентів з Конго. Нападники заявили поліції, що «ніколи не бачили людей з таким кольором шкіри і вирішили познайомитися з ними».

    Також 20 липня у столиці скейтери відлупцювали чоловіка.

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