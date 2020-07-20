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    У столиці скейтери відлупцювали чоловіка (відео)

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    Бійка сталась&nbsp;поблизу з ТЦ SmartPlaza - У столиці скейтери відлупцювали чоловіка (відео)
    Бійка сталась поблизу з ТЦ SmartPlaza

    Причини бійки поки невідомі

    У Києві скейтери побили чоловіка біля ТЦ SmartPlaza. Відео інциденту опублікував «Київ Оперативний».

    «Два на одного: скейтери побили чоловіка поблизу з ТЦ SmartPlaza», - йдеться в підписі до відео.

    Про причини бійки не повідомляється.

    Увага, на відео є ненормативна лексика!

    Напередодні у Києві під багатоповерхівкою сталася бійка зі стріляниноюКомпанія людей у стані алкогольного сп'яніння спровокувала конфлікт із студентами з Конго.

    Нагадаємо, у суботу в Чернівцях на вулиці Небесної Сотні під час конфлікту між двома чоловіками сталася стрілянина, в результаті інциденту від вогнепального поранення в голову загинув 58-річний місцевий житель.

    За інформацією користувачів соцмережі, це вбивство може бути пов’язане із смертельною різаниною, яка сталася рівно рік тому в Чернівцях на Гравітоні. Нагадаємо, тоді внаслідок ножового поранення загинув молодий чоловік.

    Зокрема, як зауважують джерела molbuk.ua,  батько вбитого чоловіка вирішив помститися за свого вбитого сина.

    Київ бійка напад
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