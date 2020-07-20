У столиці скейтери відлупцювали чоловіка (відео)



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Бійка сталась поблизу з ТЦ SmartPlaza

Причини бійки поки невідомі

У Києві скейтери побили чоловіка біля ТЦ SmartPlaza. Відео інциденту опублікував «Київ Оперативний».

«Два на одного: скейтери побили чоловіка поблизу з ТЦ SmartPlaza», - йдеться в підписі до відео.

Про причини бійки не повідомляється.

Увага, на відео є ненормативна лексика!

Напередодні у Києві під багатоповерхівкою сталася бійка зі стріляниною. Компанія людей у стані алкогольного сп'яніння спровокувала конфлікт із студентами з Конго.

Нагадаємо, у суботу в Чернівцях на вулиці Небесної Сотні під час конфлікту між двома чоловіками сталася стрілянина, в результаті інциденту від вогнепального поранення в голову загинув 58-річний місцевий житель.

За інформацією користувачів соцмережі, це вбивство може бути пов’язане із смертельною різаниною, яка сталася рівно рік тому в Чернівцях на Гравітоні. Нагадаємо, тоді внаслідок ножового поранення загинув молодий чоловік.

Зокрема, як зауважують джерела molbuk.ua, батько вбитого чоловіка вирішив помститися за свого вбитого сина.