У Львові молодик із дідом жорстоко побилися через маску (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Людина похилого віку зробила зауваження молодшому чоловіку, через що зав'язалася бійка

Конфлікт стався в автобусі і переріс у бійку на вулиці

У Львові сталася бійка між молодим і літнім чоловіком, які перебували в громадському транспорті. Так, в автобус зайшов городянин без маски, на що дідусь зробив йому зауваження про її відсутність і попросив надіти захист на обличчя. Після цього молодий городянин став поводитися агресивно та накинувся на чоловіка.

Про це повідомили на сторінці в Instagram Новини Львова.

«Той сходу став стартувати і хамити, мовляв «чуєш ти, рот закрив або пішли вийдемо побазарим». Ну дідусь вирішив що йому щось довести і вони вийшли, цей полудурок став його бити і кричати «хочу і ходжу і без маски», ну дідусь став у відповідь, підсумок того, що той став його тупо тягнути на дорогу, коли там літають машини і класти його головою на асфальт», - описав очевидець події.

У кадр попав також третій чоловік, у військовій формі, який намагався їх розбороняти.

На зупинці чоловіки почали битися, кидати одне одного на асфальт. Під час бійки вони ледь не потрапили під колеса автомобілів.

Між іншим, раніше у Луцьку на чоловіка склали протокол, тому що він неправильно одягнув маску.

У Франції водія автобуса побили до смерті за відмову впускати пасажирів без масок. До слова, індійський бізнесмен купив золоту маску, щоб захиститись від коронавірусу.

Читайте також: