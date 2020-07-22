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    У Львові молодик із дідом жорстоко побилися через маску (відео)

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    Людина похилого віку зробила зауваження молодшому чоловіку, через що зав'язалася бійка&nbsp; - У Львові молодик із дідом жорстоко побилися через маску (відео)
    Людина похилого віку зробила зауваження молодшому чоловіку, через що зав'язалася бійка 

    Конфлікт стався в автобусі і переріс у бійку на вулиці

    У Львові сталася бійка між молодим і літнім чоловіком, які перебували в громадському транспорті. Так, в автобус зайшов городянин без маски, на що дідусь зробив йому зауваження про її відсутність і попросив надіти захист на обличчя. Після цього молодий городянин став поводитися агресивно та накинувся на чоловіка.

    Про це повідомили на сторінці в Instagram Новини Львова.

    «Той сходу став стартувати і хамити, мовляв «чуєш ти, рот закрив або пішли вийдемо побазарим». Ну дідусь вирішив що йому щось довести і вони вийшли, цей полудурок став його бити і кричати «хочу і ходжу і без маски», ну дідусь став у відповідь, підсумок того, що той став його тупо тягнути на дорогу, коли там літають машини і класти його головою на асфальт», - описав очевидець події.

    У кадр попав також третій чоловік, у військовій формі, який намагався їх розбороняти.

    На зупинці чоловіки почали битися, кидати одне одного на асфальт. Під час бійки вони ледь не потрапили під колеса автомобілів.

    Між іншим, раніше у Луцьку на чоловіка склали протокол, тому що він неправильно одягнув маску

    У Франції водія автобуса побили до смерті за відмову впускати пасажирів без масокДо слова, індійський бізнесмен купив золоту маску, щоб захиститись від коронавірусу.

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