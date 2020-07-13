У Чернівцях копи жорстко скрутили пенсіонера за торгівлю овочами (відео)



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Правоохоронці спочатку сперечалися з пенсіонером, а потім наділи на нього наручники і повалили на землю

Чоловіку стало зле під час затримання, йому викликали швидку

У Чернівцях поліцейські жорстко обійшлися з літнім чоловіком, який торгував овочами на вулиці. На торговця наділи наручники і повалили на землю.

За словами очевидців, під час затримання чоловіка стало погано, на місце викликали бригаду медиків.

За даними видання «Чернівецький промінь», поліція таким чином проводила профілактичні бесіди в місцях стихійної торгівлі, але торгівля відновилася після того, як поліція їхала.

У пресслужбі патрульної поліції відзначили, що затримання було проведено після того, як чоловік відмовився виконувати вимогу правоохоронців припинити торгівлю в невстановленому для цього місці.

За даними місцевих ЗМІ, у поліції повідомили, що чоловіка кілька разів попереджали про стихійну торгівлю, після чого було затримано із застосуванням наручників. Після того як чоловікові стало погано, поліцейські викликали швидку, але чоловік не потребував госпіталізації. На чоловіка складено кілька адмінпротоколів, зокрема за дрібне хуліганство, порушення правил карантину та непокору законному розпорядженню поліцейського.

Разом з тим у прокуратурі області вже повідомили, що розпочато розслідування щодо законності дій патрульних поліцейських у Чернівцях.

«За результатами моніторингу джерел інтернет-ресурсів встановлено, що 12 липня 2020 року працівники Управління патрульної поліції в Чернівецькій області, перебуваючи у місті Чернівці поблизу ринку на вулиці Комарова, перевищуючи службові повноваження, із застосуванням фізичного насильства та спецзасобів – кайданок, затримали пенсіонера, чим завдали останньому тілесні ушкодження.



Вказаними протиправними діями правоохоронці порушили вимоги ч. 5 ст. 43 закону України «Про Національну поліцію», якою заборонено застосування фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї до осіб з явними ознаками старості», - йдеться в повідомленні



Прокуратурою Чернівецької області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень працівниками Управління патрульної поліції у Чернівецькій області, що супроводжувалися застосуванням спеціальних засобів або були болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, за відсутності ознак катування).



Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.