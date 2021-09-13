Моргенштерн зібрався в Україну? СБУ прокоментувала майбутні гастролі скандального репера

Востаннє Валєєв був на території України півтора роки тому, коли давав концерт в Одесі

Востаннє Валєєв був на території України півтора роки тому, коли давав концерт в Одесі

«У творчості Моргенштерна пропагується культ насильства й жорстокості, поширення та вживання наркотичних засобів і психотропних речовин»

Служба безпеки України заявила, що російському реперу Алішеру Валєєву (Моргенштерн) заборонено давати концерти в Україні. Про це спецслужба повідомила журналістам, пише «Інтерфакс-Україна».

При цьому у відомстві підкреслили, що позиція СБУ ґрунтується на висновках лінгвістичної експертизи, які підтвердили, що «у творчості Моргенштерна пропагується культ насильства й жорстокості, поширення та вживання наркотичних засобів і психотропних речовин».

«Це створює передумови для конфліктних ситуацій стосовно організаторів і учасників концерту з його участю», – додали у пресслужбі.

Зазначається, що наприкінці квітня цього року за поданням СБУ Моргенштерна включили до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України. Також в СБУ зазначили, що у вересні поточного року СБУ додатково інформувала відповідні органи України про заплановані концерти цього виконавця на території держави. «Акцентовано на тому, що перебування особи у «списку Мінкульту» автоматично забороняє будь-яку концертну діяльність на території України. Таким чином, будь-які гастролі Моргенштерна на території України – заборонені», – резюмували в українській спецслужбі. Згідно з даними квиткового оператора Kontramarka, концерти Моргенштерна заплановані на листопад в Запоріжжі, Харкові та Києві.

Востаннє Валєєв був на території України півтора роки тому, коли давав концерт в Одесі. Тоді його виступ збігся із трауром через пожежу, в якій загинули люди: зі сцени артист висміяв траур за загиблими і назвав його «показухою».

Нагадаємо, наприкінці липня у центрі Києва помітили чоловіка, схожого на російського виконавця Алішера Валєєва (Моргенштерна). У мережі припустили, що насправді все це лише пранк.

Варто зазначити, що Моргенштерн позивається до Служби безпеки України через заборону в’їжджати в Україну.

Раніше стало відомо, що у Державній прикордонній службі не коментуватимуть інформацію щодо можливого перебування російського репера Моргенштерна (Алішера Валєєва) на території України.

10 липня російський репер виклав на своїй Instagram-сторінці відео, де разом із дівчиною стоїть на полі серед соняшників і говорить: «Медовий місяць триває, ми в Україні».

Утім, за даними ЗМІ, Валєєв не перетинав кордону України.

Нагадаємо, що одіозний Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) взяв до розгляду позов російського репера Моргенштерна до Служби безпеки України. Виконавець вимагає, щоб його виключили з переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України.

Перед цим Алішер Валєєв заявив, що не поїде в Україну з концертами, бо боїться за своє життя.