Кремль записав у «вороги народу» вже й Моргенштерна

Моргенштерн, який взимку утік із Росії, тепер визнаний на батьківщині іноземним агентом

Мін’юст Росії розширив список іноагентів, включивши до нього журналістів з України та відомого репера

Скандальний репер Моргенштерн, який кілька місяців тому втік з Росії, відтепер буде вважатися на батьківщині іноземним агентом. Про це поінформувала пресслужба міністерства юстиції РФ.

Сам музикант уже відреагував на це рішення російської влади, поцікавившись, як тепер йому вести сторінки у соцмережах.

Крім Моргенштерна, список іноагентів поповнився ще кількома відомими прізвищами.

Так, до списку були включені соратники опозиційного політика Олексія Навального – Леонід Волков, Володимир Милов та Любов Соболь. А ще іноагентами були визнані журналісти, які давно працюють в Україні – Матвій Ганапольський та Євген Кисельов.

Нагадаємо, Моргенштерн ще на початку поточного року залишив Росію. Про його втечу повідомив представник міжнародної компанії Premium Dubai та брат Моргенштерна Максим Штерн.

Він назвав рішення музиканта остаточним.

Однією з причин еміграції російського репера є справа, яку відкрила проти Моргенштерна поліція міста Набережні Челни. Музиканта звинуватили у пропаганді в своїх кліпах вживання наркотичних речовин.