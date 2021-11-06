Моргенштерн проти СБУ. З’явилися нові деталі гучної справи

На запит суду СБУ має надати копію звернення до Мінкульту від 10 вересня 2021 року, яке стосувалося внесення Моргенштерна до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці

Розгляд адмінсправи за позовом російського репера триває з кінця червня 2021 року

Громадянин Росії і скандальний репер Алішер Моргенштерн, який з червня 2021 року судиться зі Службою безпеки України, збільшив свої позивні вимоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу Окружного адмінсуду Києва від 27 жовтня.

Окрім раніше заявлених позивних вимог (стосувалися визнання протиправних дій СБУ щодо підготовки документів та звернення від 22 квітня 2019 року до Мінкульту про внесення Моргенштерна до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці) тепер скандальний репер просить український суд визнати протиправними дії СБУ, яка 10 вересня 2021 року звернулася до Мінкульту щодо внесення Алішера Моргенштерн до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Також позивач добивається скасувати наказ Мінкульту від 14 вересня 2021 року про оновлення Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці на підставі звернення СБУ.

Прізвище Моргенштерна з’явилося на сайті Мінкульту 15 вересня.

Окружний адмінсуд задовольнив клопотання представника російського репера про збільшення позовних вимог. Після чого ухвалив рішення про витребування у Служби безпеки України належним чином засвідчену копію звернення до міністерства культури та інформаційної політики від 10 вересня 2021 року, яке стосувалося внесення Моргенштерна до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Як повідомляв «Главком», в Україні триває продаж квитків на концертний тур, з яким зібрався Моргенштерн. Зокрема, 13 листопада запланований його концерт у Запоріжжі (ціна квитків від 550 до 950 грн), 15 листопада – Харкові (400-2,5 тис. грн), 16 листопада – Києві (690-4,4 тис. грн).

Раніше Служба безпеки України заявила, що російському реперу Алішеру Моргенштерну заборонено давати концерти в Україні. Позиція СБУ ґрунтується на висновках лінгвістичної експертизи, які підтвердили, що «у творчості Моргенштерна пропагується культ насильства й жорстокості, поширення та вживання наркотичних засобів і психотропних речовин».

«Це створює передумови для конфліктних ситуацій стосовно організаторів і учасників концерту з його участю», – додали у пресслужбі відомства.

Востаннє російський репер був на території України півтора року тому, коли давав концерт в Одесі. Тоді його виступ збігся із трауром через пожежу, в якій загинули люди: зі сцени артист висміяв траур за загиблими та назвав його «показухою».