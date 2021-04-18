  1. Головна
  2. Країна
  3. Культура
рус
    Культура

    «Путин – красавчик». В Україну їде російський репер, який пропагує матюки, наркотики та диктатора

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У столиці&nbsp;реклама висить біля Центрального управління військової служби правопорядку Києва та області - «Путин – красавчик». В Україну їде російський репер, який пропагує матюки, наркотики та диктатора
    У столиці реклама висить біля Центрального управління військової служби правопорядку Києва та області
    Фото: Главком

    У Росії проти виконавця порушили справу за пропаганду у творчості наркотиків

    Скандальний російський репер Морґенштерн запланував низку концертів в Україні. Він має намір виступити у Києві, Харкові та Запоріжжі. Так, у столиці уже з’явилися білборди з рекламою майбутньої імпрези. Відбудеться вона у Палаці спорту 3 червня.

    Прикметно, що реклама висить акурат біля Центрального управління військової служби правопорядку Києва та області.

    Морґенштерн – 22-річний музикант, який у піснях часто вживає ненормативну лексику. Під час концертів дозволяє собі називати фанатів тупими та криє їх матюками.

    У Росії проти репера порушили справу за пропаганду у творчості наркотиків. Крім того, у інтерв’ю відомому російському журналісту Юрію Дудю Моргенштерн заявив, що «Путин – красавчик».

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    «Путин – красавчик». В Україну їде російський репер, який пропагує матюки, наркотики та диктатора
    «Путин – красавчик». В Україну їде російський репер, який пропагує матюки, наркотики та диктатора
    Фото: Главком

    Як відомо, 8 грудня Україні було оголошено день жалоби через пожежу в торгово-економічному коледжі Одеси, в якій загинули 12 осіб. У цей же день виступив російський виконавець Морґенштерн. Він висміяв факт трагедії.

    «Я вважаю, що траур – це просто показуха. Просто показуха! Давайте влаштуємо замість дня жалоби день пожежних перевірок », – закликав одеситів Морґенштерн.

    Читайте також:
    Теги: наркотики Путин час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies