«Путин – красавчик». В Україну їде російський репер, який пропагує матюки, наркотики та диктатора

У Росії проти виконавця порушили справу за пропаганду у творчості наркотиків

Скандальний російський репер Морґенштерн запланував низку концертів в Україні. Він має намір виступити у Києві, Харкові та Запоріжжі. Так, у столиці уже з’явилися білборди з рекламою майбутньої імпрези. Відбудеться вона у Палаці спорту 3 червня.

Прикметно, що реклама висить акурат біля Центрального управління військової служби правопорядку Києва та області.

Морґенштерн – 22-річний музикант, який у піснях часто вживає ненормативну лексику. Під час концертів дозволяє собі називати фанатів тупими та криє їх матюками.

У Росії проти репера порушили справу за пропаганду у творчості наркотиків. Крім того, у інтерв’ю відомому російському журналісту Юрію Дудю Моргенштерн заявив, що «Путин – красавчик».

Як відомо, 8 грудня Україні було оголошено день жалоби через пожежу в торгово-економічному коледжі Одеси, в якій загинули 12 осіб. У цей же день виступив російський виконавець Морґенштерн. Він висміяв факт трагедії.

«Я вважаю, що траур – це просто показуха. Просто показуха! Давайте влаштуємо замість дня жалоби день пожежних перевірок », – закликав одеситів Морґенштерн.

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