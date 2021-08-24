Московський суд засудив колишнього нардепа до дев'яти років в'язниці

Павло Климець – український політик і бізнесмен, був депутатом Верховної Ради з 2006 по 2012 роки

Климець був затриманий в Москві у 2019 році

Пресненський суд Москви засудив до дев'яти років колонії суворого режиму колишнього депутата Верховної Ради, бізнесмена, виробника алкоголю «Олімп» Павла Климця. Про це пише «Интерфакс».

Ще двоє фігурантів справи – Юлія Самойлова та Андрій Грохольський – отримали вісім і п'ять років колонії загального режиму, відповідно.

Російський суд оголосив Климця винним у замаху на дачу особливо великого хабаря, Самойлова – у замаху на посередництво в хабарництві, Грохольського – в особливо великому шахрайстві.

Як заявляли в російському Слідчому комітеті, за даними слідства, в період 2017 року бенефіціар коньячного заводу «Бахчисарай» на території окупованого Криму Климець «зіткнувся зі складною судово-слідчою ситуацією, яка поглиблювала вплив на діяльність заводу».

Слідство окупантів стверджує, що для вирішення ситуації Климець разом з підлеглою нібито вирішили передати хабар.

Бізнесмен Грохольський нібито повідомив Климця, що зможе, давши хабаря посадовим особам окупаційних органів Криму, вирішити його проблеми. За хабар в розмірі 20 млн рублів він обіцяв зняти накладений на завод арешт і припинити кримінальну справу. Насправді ж, Грохольський нібито просто викрав передані йому гроші.

Климець був затриманий в Москві у 2019 році.

Павло Климець – український політик і бізнесмен. Він був депутатом Верховної Ради з 2006 по 2012 роки. Його компанія Olymp займається виробництвом і продажем алкоголю. З 2011-го по 2015-й Климець входив в число 100 найбагатших людей України, однак після 2014 року втратив активи в Криму. З того часу його статки зменшилися до 34 мільйонів доларів.

До слова, НАБУ скерувало до суду справу підозрюваного у корупції нардепа.