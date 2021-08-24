Московський суд засудив колишнього нардепа до дев'яти років в'язниці
Климець був затриманий в Москві у 2019 році
Пресненський суд Москви засудив до дев'яти років колонії суворого режиму колишнього депутата Верховної Ради, бізнесмена, виробника алкоголю «Олімп» Павла Климця. Про це пише «Интерфакс».
Ще двоє фігурантів справи – Юлія Самойлова та Андрій Грохольський – отримали вісім і п'ять років колонії загального режиму, відповідно.
Російський суд оголосив Климця винним у замаху на дачу особливо великого хабаря, Самойлова – у замаху на посередництво в хабарництві, Грохольського – в особливо великому шахрайстві.
Як заявляли в російському Слідчому комітеті, за даними слідства, в період 2017 року бенефіціар коньячного заводу «Бахчисарай» на території окупованого Криму Климець «зіткнувся зі складною судово-слідчою ситуацією, яка поглиблювала вплив на діяльність заводу».
Слідство окупантів стверджує, що для вирішення ситуації Климець разом з підлеглою нібито вирішили передати хабар.
Бізнесмен Грохольський нібито повідомив Климця, що зможе, давши хабаря посадовим особам окупаційних органів Криму, вирішити його проблеми. За хабар в розмірі 20 млн рублів він обіцяв зняти накладений на завод арешт і припинити кримінальну справу. Насправді ж, Грохольський нібито просто викрав передані йому гроші.
Климець був затриманий в Москві у 2019 році.
До слова, НАБУ скерувало до суду справу підозрюваного у корупції нардепа.