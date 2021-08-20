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    Затримано слідчу столичної поліції за вимагання 60 тис. грн (фото)

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    Слідчу затримали під час передачі&nbsp;їй 60 тис. грн&nbsp; - Затримано слідчу столичної поліції за вимагання 60 тис. грн (фото)
    Слідчу затримали під час передачі їй 60 тис. грн 
    Фото: Київська міська прокуратура

    Слідча пообіцяла підозрюваному допомогти уникнути кримінальної відповідальності

    Затримано слідчу Голосіївського управління поліції Києва, яка підозрюється в тому, що шляхом обману намагалася заволодіти коштами громадянина (ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    За даними слідства, співробітниця поліції пообіцяла громадянину за 60 тис. грн вжити заходів щодо незастосування до останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, допомогти у поверненні раніше вилученого майна та взагалі уникнути кримінальної відповідальності за ст. 309 КК України.

    19 серпня під час передачі 60 тис. грн поліцейську затримали.

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    Затримано слідчу столичної поліції за вимагання 60 тис. грн (фото)
    Затримано слідчу столичної поліції за вимагання 60 тис. грн (фото)

    Вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру та обрання запобіжного заходу.

    Викрито злочин прокурорами спільно зі слідчими Територіального управління ДБР, розташованого Києві, за оперативного супроводження СБУ.

    Раніше працівники Територіального управління Державного бюро розслідувань Києва затримали двох ревізорів – інспекторів податкової Київської області, – які вимагали у підприємниці хабар.

    Теги: Національна поліція України прокуратура Київ кримінал хабар
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    Затримано слідчу столичної поліції за вимагання 60 тис. грн (фото)