На цвинтарі для тварин під Сумами знайдено людські рештки (відео)

Людські кістки було знайдено на кладовищі для тварин в Охтирці

Містяни кажуть, що раніше на місці моторошної знахідки нібито було німецьке кладовище при госпіталі

Мешканці міста Охтирки Сумської області випадково натрапили на людські кістки неподалік могили собаки. Відео очевидці опублікували у місцевій спільноті в Facebook 20 жовтня.

Як стверджують містяни, рештки виявили на території місцевого цвинтаря для тварин. При цьому у минулому там нібито було німецьке кладовище від госпіталя.

Моторошну знахідку знайшли неподалік об’їзної дороги.

«Знайшли людські кістки в Охтирці на кладовищі для тварин, за об’їзною дорогою. Ось повністю кістки людини – череп, щелепа, ребра… Повністю людина», – стверджує авторка відео, показуючи на камеру фрагменти скелета.

До слова, у серпні в Одесі виявили один із найбільших могильників жертв НКВС. Місце вказав одеський історик Олександр Бабич, який знайшов у румунських архівах матеріали про масові розстріли та поховання НКВС біля Одеси у 1930-х роках.

Також нагадаємо, що у Тернопільській області на смітнику знайшли тіло хлопця, яке там заховали друзі 17 років тому. Відомо, що із заявою про зникнення брата ще у 2004 році до тоді ще міліції звернувся родич потерпілого. Він повідомив, що в березні пропав його шістнадцятирічний брат. Родина сподівалася до останнього знайти хлопця живим.