Мегакладовища під Києвом не буде: очільник області поставив крапку в скандальній історії

Місцеві мешканці протестували проти потенційного будівництва кладовища з крематорієм на площі близько 250 га

Голова Київської обладміністрації скасував розпорядження, яким дозволялося будівництво кладовища з крематорієм поблизу Борисполя

На території Бориспільського району не буде зводитися кладовище з крематорієм, колумбарієм та меморіальним комплексом. Проведення робіт передбачалося детальним планом території в межах Вишеньківської сільської ради, який був затверджений розпорядженням голови Бориспільської районної державної адміністрації від 20 жовтня 2020 року. Зараз цей документ скасовано. Відповідне розпорядження №619 1 жовтня підписав очільник Київської обласної державної адміністрації Василь Володін на підставі звернень голів громад і громадськості, повідомляє пресслужба Київської ОДА.

Таким чином, ніякого юридичного значущого рішення чи детального плану території, який передбачав би будівництво кладовища, більше не існує.

«Наміри побудувати крематорій і меморіальний комплекс у Бориспільському районі сколихнули Київщину. До мене як очільника області упродовж кількох днів надходили звернення громадян та голів громад Бориспільщини з цього приводу. Я оперативно зреагував на ситуацію, тому що моє завдання – відстоювати інтереси наших жителів. Тож жодних політичних спекуляцій з цього приводу не допущу. Мегакладовища та крематорію на території Бориспільського району не буде. Розпорядження голови РДА №485 від 20 жовтня 2020 року, яке дозволяло реалізацію «штучного» проєкту, мною скасовано. Крапка», – прокоментував Володін.

Раніше повідомлялося, що поруч із міжнародним аеропортом «Бориспіль», у полі між селами Петропавлівське та Мартусівка, може з’явитися цвинтар на мільйон поховань і крематорій. Під цей об'єкт планують віддати 250 гектарів землі.

26 вересня на місці потенційного будівництва кладовища відбувся масовий протест місцевих мешканців.

На сайті Кабінету міністрів зареєстрована петиція «Стоп крематорій у Гірській ОТГ», в якій мешканці сіл поблизу Борисполя вимагають від посадовців всіх рівнів не допустити будівництва велетенського кладовища з крематорієм між селами Петропавлівське, Мартусівка та Ревне.

29 вересня, на позачерговій сесії Бориспільської райради 35 депутатів ліквідували скандальне комунальне підприємство «Стреліція», яке мало займатися похованням на мегакладовищі, будівництво якого планується між селами Петропалівське, Мартусівка та Ревне.

Крім того, голова Бориспільської районної держадміністрації Руслан Дяченко скасував затверджений його попередником Володимиром Строканем детальний план території (ДПТ), котрий передбачав спорудження велетенського цвинтаря з крематорієм.