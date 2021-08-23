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    В Одесі виявили один із найбільших могильників жертв НКВС (фото)

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    Масштаб могильників жертв НКВС в Одесі вражає своїми масштабами - В Одесі виявили один із найбільших могильників жертв НКВС (фото)
    Масштаб могильників жертв НКВС в Одесі вражає своїми масштабами
    Фото Українського інституту національної пам'яті

    29 могильників жертв НКВС виявили на території колишнього спецоб'єкта

    В Одесі на колишньому спеціальному об'єкті «Татарка» виявили 29 могильників жертв НКВС. Цей об'єкт знаходиться на шостому кілометрі Овідіопольської дороги. На цей момент вже 29 могильників розкопані – це окремі ями, де поховані жертви «червоного» терору. Про це йдеться у публікації Українського інституту національної пам'яті на Facebook.

    Раніше на цьому ж місці були виявлені розстрільні ями. Ці ями йшли з інтервалом у метр, а кістки загиблих у них лежали в кілька шарів. Трупи розстріляних присипали землею на 20-30 см, а зверху насипали сміття. Потім це звалище рівняли, щоб приховати місця масового вбивства.

    Місце вказав одеський історик Олександр Бабич, який знайшов у румунських архівах матеріали про масові розстріли та поховання НКВС біля Одеси у 1930-х роках.

    Було прийнято рішення про початок розкопок. На цьому місці планують в майбутньому створити сквер-меморіал у пам'ять про загиблих, а останки можуть перепоховати в іншому місці.

    «Масштаб могильників жертв НКВС в Одесі вражає своїми масштабами. На сьогодні, тільки після вивчення Південно-Західного сектора колишнього спецоб'єкта НКВС «Татарка» на шостому кілометрі Овідіопольської дороги в Одесі, знайдено принаймні 29 могильників – окремих ям, де були поховані розстріляні одесити – жертви комуністичного терору», – сказано в повідомленні.

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    Фото Українського інституту національної пам'яті
    Фото Українського інституту національної пам'яті
    Фото Українського інституту національної пам'яті
    Фото Українського інституту національної пам'яті
    Фото Українського інституту національної пам'яті

    Як зазначають фахівці, кількість могильників ще підраховується, а кількість жертв поки невідома. Однак вже зараз можна сказати, що цей об'єкт поховань – один із найбільших в Україні.

    Згідно з архівними документами, могильники можуть перебувати й на території військової частини, яка межує з полігоном. Також роботи не проводять у тій зоні, де прокладені силові електрокабелі.

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    Теги: дороги сміття звалище Facebook одесити поховання Олександр Бабич
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    В Одесі виявили один із найбільших могильників жертв НКВС (фото)