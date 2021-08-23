В Одесі виявили один із найбільших могильників жертв НКВС (фото)

29 могильників жертв НКВС виявили на території колишнього спецоб'єкта

В Одесі на колишньому спеціальному об'єкті «Татарка» виявили 29 могильників жертв НКВС. Цей об'єкт знаходиться на шостому кілометрі Овідіопольської дороги. На цей момент вже 29 могильників розкопані – це окремі ями, де поховані жертви «червоного» терору. Про це йдеться у публікації Українського інституту національної пам'яті на Facebook.

Раніше на цьому ж місці були виявлені розстрільні ями. Ці ями йшли з інтервалом у метр, а кістки загиблих у них лежали в кілька шарів. Трупи розстріляних присипали землею на 20-30 см, а зверху насипали сміття. Потім це звалище рівняли, щоб приховати місця масового вбивства.

Місце вказав одеський історик Олександр Бабич, який знайшов у румунських архівах матеріали про масові розстріли та поховання НКВС біля Одеси у 1930-х роках.

Було прийнято рішення про початок розкопок. На цьому місці планують в майбутньому створити сквер-меморіал у пам'ять про загиблих, а останки можуть перепоховати в іншому місці.

«Масштаб могильників жертв НКВС в Одесі вражає своїми масштабами. На сьогодні, тільки після вивчення Південно-Західного сектора колишнього спецоб'єкта НКВС «Татарка» на шостому кілометрі Овідіопольської дороги в Одесі, знайдено принаймні 29 могильників – окремих ям, де були поховані розстріляні одесити – жертви комуністичного терору», – сказано в повідомленні.

Як зазначають фахівці, кількість могильників ще підраховується, а кількість жертв поки невідома. Однак вже зараз можна сказати, що цей об'єкт поховань – один із найбільших в Україні.

Згідно з архівними документами, могильники можуть перебувати й на території військової частини, яка межує з полігоном. Також роботи не проводять у тій зоні, де прокладені силові електрокабелі.

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