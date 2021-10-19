Біля київського крематорію черга похоронних автобусів: більшість померлих – від Covid-19 (фото)

18 жовтня в Києві від коронавірусу чи ускладнень хвороби померли 26 осіб

У вівторок, 19 жовтня, біля будівлі крематорію на Байковому кладовищі в Києві спостерігається велика черга похоронних автобусів. Більшість людей, яких привозять, померли від коронавірусної хвороби або її ускладнень. Про це повідомляє «Обозреватель».

«У нас така черга цілий день. Більшість тих, кого привозять, померли від коронавірусу або через ускладнення», – розповів виданню працівник крематорію.

Станом на 15:00 біля будівлі крематорію зібралося 11 автобусів.

Крім того, для того, щоб оформити необхідні документи, люди змушені стояти в черзі. Через карантинні обмеження всередині будівлі адміністрації можуть перебувати тільки двоє осіб одночасно.

Як відомо, Україна – друга у Європі за смертністю від Covid-19.

В Україні 18 жовтня зафіксовано смертельний антирекорд: за добу від Covid-19 померли понад 500 людей.

За добу 18 жовтня в Києві від коронавірусу померло 26 осіб.

Водночас, 19 жовтня біля Верховної Ради України зібрався мітинг проти вакцинації від коронавірусу.