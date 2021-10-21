Україна б'є «рекорди»: максимум хворих і померлих за весь час пандемії

Вже понад 62 тисячі українців померли через коронавірус

В Україні вчора, 20 жовтня, виявили понад 22,4 тис. нових випадків коронавірусного захворювання. Це максимум за весь час пандемії. Від ускладнень померли 546 людей, що теж є максимальним показником за весь час пандемії. Крім того, вчора одужали 8 036 пацієнтів. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

До лікарень за добу потрапили 4 892 людини з підозрою чи підтвердженим Covid-19. Найбільше нових випадків зафіксували у Києві (5 790), Дніпропетровській (5 309), Харківській (4 433) та Львівській (4 333) областях.

Графіка МОЗ

Лабораторії зробили понад 135,9 тис. тестів на коронавірус: методом ПЛР – 71,8 тис., методом ІФА – майже 17 тис. Також зробили 47,1 тис. експрес-тестів на антиген до вірусу. Загалом у країні провели понад 13,7 млн ПЛР-тестувань.

Від початку пандемії в нас виявили понад 2,7 млн випадків Covid-19. З них майже 62,4 тис. людей померли від ускладнень захворювання, а майже 2,4 млн – одужали.

Центр громадського здоров’я ввечері 20 жовтня оприлюднив вражаючі дані лабораторних досліджень. Так, за даними центру, за добу в Україні було отримано 30417 позитивних ПЛР тестів, що на сьогодні є рекордом.

Як відомо, у громадському транспорті, який здійснює міжрегіональні перевезення, з 21 жовтня як від водіїв, так і від пасажирів вимагатимуть Covid-сертифікати.

Рішення ухвалили 11 жовтня. Воно передбачає посилення правил для пасажирських перевезень у регіонах, де встановили «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епіднебезпеки.

Напередодні Держкомісія доручила чотирьом областям посилити карантин.

Також з 23 жовтня Сумська область України відноситься до «червоного» регіону епіднебезпеки за поширенням коронавірусу.

Нагадаємо, Київ – на порозі «червоної зони». Кличко назвав умову уникнення локдауну.

У «червоній» зоні карантину зараз перебувають п'ять областей. Це Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська та Херсонська області. Із впровадженням більш жорстких обмежень для невакцинованих, у «червоних» містах утворились значні черги до пунктів вакцинації.

Ще МОЗ показав моторошні фото Covid-хворих та вивезення тіл померлих.