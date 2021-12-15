На Дніпропетровщині чоловік 10 років ґвалтував трьох своїх дочок

Судитимуть мешканця Кам’янського, який протягом 10 років ґвалтував власних доньок

Щоб діти мовчали, їхній батько постійно погрожував їм, що не годуватиме їх і віддасть до дитячого будинку

На Дніпропетровщині судитимуть мешканця міста Кам'янське, який протягом десяти років ґвалтував власних дочок. Про це повідомляють у пресслужбі Дніпропетровської обласної прокуратури.

За даними слідства, 44-річний батько трьох дівчаток 2004, 2007 та 2009 років народження протягом 10 років періодично чинив над ними сексуальне насильство.

Найменшій дівчинці на момент скоєння злочину ледве виповнилося 6 років.

Щоб діти мовчали, він погрожував позбавити їх їжі та віддати до дитячого будинку.

Кам'янською окружною прокуратурою передано до суду обвинувальний акт щодо чоловіка (частини 4,6 статті 152 та частина 3 статті 153 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, в Україні запустили й почали наповнювати реєстр педофілів. Станом на 26 жовтня до нього внесено дані про 171 особу, яка була притягнута до відповідальності та відбуває покарання за сексуальні злочини проти неповнолітніх.

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