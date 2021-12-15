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    Під Львовом чоловік «виховував» сина ременем і потрапив під суд

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    Під Львовом молодий батько дав ременя синові і потрапив під суд - Під Львовом чоловік «виховував» сина ременем і потрапив під суд
    Під Львовом молодий батько дав ременя синові і потрапив під суд
    фото з відкритих джерел

    Експерти дійшли висновків, що дитина отримала травми, які відносяться до легких тілесних ушкоджень

    Під Львовом 25-річний батько піде під суд за те, що «виховував» маленького сина ременем. Тепер чоловікові загрожує покарання за нанесення дитині легких тілесних ушкоджень. Про це передали в пресслужбі поліції Львівської області.

    Жителю одного з сіл Самбірського району дізнавачі при процесуальному керівництві окружної прокуратури вже повідомили про підозру у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) КК.

    Так, під час досудового розслідування було встановлено, що чоловік у своєму будинку кілька разів вдарив 3-річного сина долонею і ременем по сідницях і спині.

    «Встановлено причетність чоловіка щонайменше до двох таких епізодів протягом грудня», - йдеться в публікації.

    Експерти дійшли висновків, що дитина отримала травми, які відносяться до легких тілесних ушкоджень.

    За фактом було розпочато провадження, і справу відправили до суду.

    Зазначається, що тепер за рукоприкладство і подібні «заходи виховання« молодому батькові загрожує:

    • штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто до 850 гривень),
    • або громадські роботи на термін до 200 годин,
    • або виправні роботи на термін до 1 року.
    До слова, в Одесі правоохоронці затримали зловмисника за розбещення 14-річної дівчини.
    Теги: суд Львівщина штраф розслідування чоловік
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    Під Львовом чоловік «виховував» сина ременем і потрапив під суд