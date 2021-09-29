Схиляв до інтиму неповнолітню: в Одесі затримали педофіла (фото, відео)
Чоловіка затримали на місці злочину та помістили в ізолятор тимчасового тримання
В Одесі правоохоронці затримали зловмисника за розбещення 14-річної дівчини, повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.
Подія трапилася у дворі багатоповерхівки в Малиновському районі міста зловмисник вчинив непристойні дії на очах у дівчинки-підлітка та схиляв її до статевого зв'язку.
«Неповнолітня втекла додому й одразу ж розповіла про все матері», – йдеться у повідомленні.
Чоловіка затримали на місці злочину.
Наразі зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
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