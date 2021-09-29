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    Схиляв до інтиму неповнолітню: в Одесі затримали педофіла (фото, відео)

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    Схиляв до інтиму неповнолітню: в Одесі затримали педофіла (фото, відео)
    фото поліція Одеси

    Чоловіка затримали на місці злочину та помістили в ізолятор тимчасового тримання

    В Одесі правоохоронці затримали зловмисника за розбещення 14-річної дівчини, повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

    Подія трапилася у дворі багатоповерхівки в Малиновському районі міста зловмисник вчинив непристойні дії на очах у дівчинки-підлітка та схиляв її до статевого зв'язку.

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    Схиляв до інтиму неповнолітню: в Одесі затримали педофіла (фото, відео)
    Схиляв до інтиму неповнолітню: в Одесі затримали педофіла (фото, відео)
    Схиляв до інтиму неповнолітню: в Одесі затримали педофіла (фото, відео)
    Схиляв до інтиму неповнолітню: в Одесі затримали педофіла (фото, відео)

    «Неповнолітня втекла додому й одразу ж розповіла про все матері», – йдеться у повідомленні.

    Чоловіка затримали на місці злочину.

    Наразі зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

    Нагадаємо, львівська дизайнерка Надія Кушнір поскаржилася, що її ледь не зґвалтували у потязі.

    До слова, у Києві на дівчинку напав педофіл в дитячій поліклініці.

    Теги: Одеса педофіл
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    Схиляв до інтиму неповнолітню: в Одесі затримали педофіла (фото, відео)