Схиляв до інтиму неповнолітню: в Одесі затримали педофіла (фото, відео)

Чоловіка затримали на місці злочину та помістили в ізолятор тимчасового тримання

В Одесі правоохоронці затримали зловмисника за розбещення 14-річної дівчини, повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Подія трапилася у дворі багатоповерхівки в Малиновському районі міста зловмисник вчинив непристойні дії на очах у дівчинки-підлітка та схиляв її до статевого зв'язку.

«Неповнолітня втекла додому й одразу ж розповіла про все матері», – йдеться у повідомленні.

Чоловіка затримали на місці злочину.

Наразі зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

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