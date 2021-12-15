Загрожує довічне: у Чернігові чоловік ґвалтував дівчат і знімав порно

У Чернігові судитимуть ґвалтівника, який фільмував свої злочини

Слідчим вдалося розкрити три випадки зґвалтувань обвинуваченим потерпілих віком 17-20 років, а також два епізоди вступу у статеві відносини з 15-річною дівчиною

У Чернігові судитимуть 56-річного чоловіка, який протягом останніх трьох років вчинив низку статевих злочинів. Його жертвами стали дівчата віком від 13 до 20 років. Про це повідомляє прокуратура Чернігівської області.

Слідчим вдалося розкрити три випадки зґвалтувань обвинуваченим потерпілих віком 17-20 років, а також два епізоди вступу у статеві відносини з 15-річною дівчиною.

Крім цього, жертвою ґвалтівника стала 13-річна дівчинка. Усі свої злочини чоловік приховано знімав на відео та зберігав у себе вдома.

За стратегію обвинувачений обрав знайомитися з дівчатами, які перебували у складних життєвих обставинах. Знаючи про це, чоловік заманював своїх жертв грошима.

Спочатку він говорив, що платитиме за прибирання у своєму будинку, однак насправді все закінчувалося ґвалтуванням. У разі відмови чоловік маніпулював та навіть погрожував дівчатам розправою.

Під час обшуків у його будинку було вилучено комп’ютерну техніку та десятки відео сексуального характеру.

Найближчим часом суд розпочне розгляд справи. Кримінальне провадження відкрито за ч.ч. 2, 3 ст. 152, ч. 6 ст. 153 КК, ч.ч. 1, 2 ст. 155, ч. 1 ст. 301-1 КК України.

Інкриміновані обвинуваченому статті передбачають покарання у виді позбавлення волі строком 15 років або довічного позбавлення волі.

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