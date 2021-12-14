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    Під Дніпром знайшли тіло військового з ознаками насильницької смерті

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    У Дніпропетровській області знайшли тіло військового з ознаками насильницької смерті - Під Дніпром знайшли тіло військового з ознаками насильницької смерті
    У Дніпропетровській області знайшли тіло військового з ознаками насильницької смерті
    фото з відкритих джерел

    За попередніми даними, причиною смерті стали тяжкі тілесні ушкодження

    Під Дніпром у лісосмузі знайшли тіло військовослужбовця із ознаками насильницької смерті. За підозрою у вбивстві затримано його товаришів по службі. Про це повідомляє 93 окрема механізована бригада (ОМБ) Холодний Яр.

    Тіло військового виявили 14 грудня біля села Вільне Новомосковського району Дніпропетровської області у лісосмузі співробітники Нацполіції.

    За попередніми даними, причиною смерті стали тяжкі тілесні ушкодження.

    Повідомляється, що військовий служив у частині А1302, яка розташована у цьому районі. За фактом загибелі військовослужбовця командування розпочало службове розслідування.

    Згодом поліція затримала підозрюваних у вбивстві. Ними виявилися товариші по службі військового.

    Командування військової частини готове сприяти правоохоронним органам всебічному та неупередженому досудовому розслідуванню для встановлення повної картини обставин та подій», – уточнюється у повідомленні.

    До слова, 8 жовтня в місті Енергодар Запорізької області автомобіль ВАЗ збив військовослужбовця.

    Теги: смерть військові розслідування Дніпропетровщина
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    Під Дніпром знайшли тіло військового з ознаками насильницької смерті