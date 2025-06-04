На Дніпропетровщині шахраї виманили 3 млн грн в родин зниклих військових

У Дніпропетровській області викрили шахраїв, які наживалися на горі родин військових

Підозрювані обіцяли повернути полонених і виманювали гроші у сімей військових

У Дніпропетровській області викрили групу шахраїв, які наживалися на родинах військових. Вони обіцяли допомогти повернути зниклих безвісти або полонених бійців, але замість цього виманювали гроші. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

За інформацією правоохоронців, до шахрайської схеми причетні троє осіб. Вони працювали організовано: шукали в соцмережах пости про зниклих військових, виходили на зв’язок з родичами через месенджери й пропонували свою «допомогу» – за гроші.

Їм нібито вдавалося дізнаватися місцеперебування зниклих, впливати на їхнє звільнення з полону або передавати ліки й організовувати лікування. Насправді жодної реальної допомоги не було – зловмисники просто отримували перекази на банківські картки та зникали.

Під час обшуків у фігурантів вилучили телефони, банківські картки, документи й готівку. Все це зараз вивчають слідчі, адже є підстави вважати, що випадків шахрайства було більше.

Постраждали щонайменше 14 родин з різних регіонів України. Сума збитків – майже три мільйони гривень. За попередніми даними, є підстави вважати, що випадків шахрайства було більше. Йдеться ще про 12 епізодів, якщо вони підтвердяться, загальна сума збитків сягне п’яти мільйонів гривень.

Під час обшуків у фігурантів вилучили телефони, банківські картки, документи й готівку. Усім трьом підозрюваним повідомлено про підозру за статтею про шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу). Їм обрали запобіжні заходи – які саме, не уточнюється.

Розслідування веде Кам’янське райуправління поліції за участі СБУ в області та під процесуальним керівництвом Кам’янської окружної прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Раніше «Главком» повідомляв, що на Львівщині жінка ошукала військовослужбовця Національної гвардії на майже 1 млн грн, створюючи ілюзію близьких стосунків через фейкову сторінку в соціальній мережі.