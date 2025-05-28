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Шахраї «голосом» доньки виманили у матері всі заощадження: деталі справи

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Шахраї «голосом» доньки виманили у матері всі заощадження: деталі справи
Шахраї використовують обман, маніпуляції й психологічні трюки, щоб отримати вигоду за рахунок інших
фото з відкритих джерел

Поліція попереджає громадян про розповсюджену шахрайську схему

На Хмельниччині жінка потрапила на гачок шахраїв. Вони виманили у неї всі заощадження. Як саме шахраї втерлися в довіру потерпілій розповіли в Шепетівському районному управлінні поліції, передає «Главком».

Повідомляється, що до 55-річної жінки надійшов дзвінок з невідомого номеру. Шахрайка представилась донькою потерпілої, схвильованим голосом повідомила, що необхідно терміново переказати кошти на лікування дитини, яка постраждала з її вини.

«Жінка думала, що рятує свою доньку, яка потрапила у біду, однак лише поповнила банківський рахунок зловмисників», – написали в поліції.

Зловмисниця під час розмови чинила тиск на потерпілу і діалог тривав, поки жінка не переказала всі кошти шахраям. Згодом потерпіла усвідомила, що стала жертвою шахраїв, вона звернулась із заявою до поліції.

«За даним фактом дізнавачі Шепетівського райуправління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події», – йдеться у повідомленні.

Жителька Ізяславської громади перерахувала шахраям понад 40 тисяч гривень.

Поради для того, щоб уникнути подібного сценарію «Ваш родич у біді»

  • не слід панікувати та поспішати виконувати умови шахраїв
  • не називайте невідомим своїх близьких на ім'я. Для перевірки слід попросити того, хто представився правоохоронцем чи лікарем, назвати прізвище, ім'я та дату народження затриманого або постраждалого родича;
  • спокійно уточніть, у якому саме відділі поліції чи в якій лікарні знаходиться родич – так вам буде зручно перевірити цю інформацію;
  • намагайтеся якнайшвидше передзвонити тому, хто нібито потребує негайної допомоги, або людям, які можуть у даний момент бути поруч та підтвердити або спростувати тривожну інформацію.

Нагадаємо, минулого року кількість шахрайства з платіжними картками склала 270 тис. операцій. Це на 2 тис. операцій (або на 1%) менше, ніж у 2023 році. 

Таким чином на один мільйон видаткових операцій із платіжними картками припадала 31 шахрайська операція.

До слова, шахраї почали використовувати фейкові посилання нібито на сторінку «Електронних петицій» задля викрадення персональних даних користувачів.

Також  українців попереджають про нову шахрайську схему – у громадських місцях розміщують фейкові QR-коди та таким чином, виманюють гроші. 

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Теги: шахрайство поліція гроші Хмельниччина

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