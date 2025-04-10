Шахрайство на горі: аферист видурив у вдови захисника 300 тис. грн

Правоохоронці з'ясували, що зловмисник весь час представлявся потерпілій під вигаданим ім’ям

Київські поліцейські повідомили про підозру 40-річному місцевому мешканцю, який цинічно скористався горем 29-річної військової, вдови загиблого на війні героя, та ошукав її на понад 300 тис. грн, обіцяючи допомогти з встановленням пам'ятника. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Як повідомили правоохоронці, до Голосіївського управління поліції звернулась 29-річна військова, яка повідомила, що її ошукав знайомий, з яким товаришував її покійний чоловік. Правоохоронці встановили, що зловмисник, скориставшись довірою та емоційним станом потерпілої після втрати чоловіка на війні, виманив у неї понад 300 тис. грн.

Повідомляється, що спочатку чоловік попросив у жінки майже 100 тис. грн для нібито розвитку бізнесу, обіцяючи відсотки, та 80 тис. грн для придбання іноземної валюти за вигіднішим курсом. Пізніше, під виглядом допомоги у придбанні пам’ятника чоловіку та акумуляторної батареї для автомобіля, шахрай заволодів ще майже 120 тис. грн потерпілої. В результаті, не отримавши ні грошей, ні послуг, потерпіла повідомила у поліцію.

Оперативники карного розшуку територіального підрозділу поліції встановили та затримали зловмисника. Ним виявився 40-річний місцевий мешканець, який весь час представлявся потерпілій під вигаданим ім’ям.

Слідчі, за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу – шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілому. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному. За скоєне йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Закарпатті шахрай виманив майже сім млн грн у родини загиблого військового. Чоловік перебував у довірливих відносинах із сім’єю захисника, адже був його хрещеним батьком. Відтак запропонував матері чоловіка допомогу з оформленням документів для отримання одноразової грошової виплати від держави.