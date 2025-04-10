Головна Київ Новини
search button user button menu button

Шахрайство на горі: аферист видурив у вдови захисника 300 тис. грн

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Шахрайство на горі: аферист видурив у вдови захисника 300 тис. грн
Вдову полеглого захисника ошукав знайомий, з яким товаришував її покійний чоловік
фото: Національна поліція України/Facebook

Правоохоронці з'ясували, що зловмисник весь час представлявся потерпілій під вигаданим ім’ям

Київські поліцейські повідомили про підозру 40-річному місцевому мешканцю, який цинічно скористався горем 29-річної військової, вдови загиблого на війні героя, та ошукав її на понад 300 тис. грн, обіцяючи допомогти з встановленням пам'ятника. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва

Як повідомили правоохоронці, до Голосіївського управління поліції звернулась 29-річна військова, яка повідомила, що її ошукав знайомий, з яким товаришував її покійний чоловік. Правоохоронці встановили, що зловмисник, скориставшись довірою та емоційним станом потерпілої після втрати чоловіка на війні, виманив у неї понад 300 тис. грн.

Повідомляється, що спочатку чоловік попросив у жінки майже 100 тис. грн для нібито розвитку бізнесу, обіцяючи відсотки, та 80 тис. грн для придбання іноземної валюти за вигіднішим курсом. Пізніше, під виглядом допомоги у придбанні пам’ятника чоловіку та акумуляторної батареї для автомобіля, шахрай заволодів ще майже 120 тис. грн потерпілої. В результаті, не отримавши ні грошей, ні послуг, потерпіла повідомила у поліцію.

Оперативники карного розшуку територіального підрозділу поліції встановили та затримали зловмисника. Ним виявився 40-річний місцевий мешканець, який весь час представлявся потерпілій під вигаданим ім’ям.

Слідчі, за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу – шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілому. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному. За скоєне йому загрожує до п’яти років позбавлення волі. 

Нагадаємо, на Закарпатті шахрай виманив майже сім млн грн у родини загиблого військового. Чоловік перебував у довірливих відносинах із сім’єю захисника, адже був його хрещеним батьком. Відтак запропонував матері чоловіка допомогу з оформленням документів для отримання одноразової грошової виплати від держави. 

Читайте також:

Теги: Київ шахрайство втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Москва – третій Рим без Києва – другого Єрусалима не витягує»
Путіну і Кирилу кров з носа потрібен Київ
13 березня, 07:15
Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у столиці
Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у столиці
13 березня, 20:58
Як відомо, 18 березня невідомий розстріляв і підпалив кілька автомобілів Tesla на заводі в Лас-Вегасі
Американці спалюють автомобілі Tesla. Маск знайшов винних
19 березня, 15:58
Чоловік зателефонував на спецлінію «102» та заявив, що збирається підірвати Південний міст
Киянин вигадав, що готується підірвати Південний міст: як його покарали
25 березня, 17:07
СБУ затримала ще трьох російських агентів, які коригували удари РФ по Києву
Втерся у довіру до представника ОСББ: як агент РФ коригував удари по Києву
31 березня, 10:25
Протягом тижня ярмарки пройдуть у всіх районах столиці
Продовольчі ярмарки у Києві 5-6 квітня: де можна купити свіжі овочі та фрукти (адреси)
5 квiтня, 06:40
Дерево приземлилося на капот автівки
У Голосіївському районі дерево впало на автомобіль (фото)
2 квiтня, 10:20
Наземні станції метро від «Лісової» до станції «Дніпро» будуть зачинені два дні
Метро від «Лісової» до «Дніпра» буде закрито: як дістатися до центру 5-6 квітня
4 квiтня, 16:30
Голова лічильної комісії КМДА продемонстрував бюлетень для таємного голосування
Київрада розпочала процедуру таємного голосування за відставку секретаря Бондаренка
8 квiтня, 11:48

Новини

Європа для ухилянта за $10 тис. Затримано організатора хитрої схеми на Київщині
Європа для ухилянта за $10 тис. Затримано організатора хитрої схеми на Київщині
Магазини завалені кролями. Що відомо про символ Великодня, який підхопила Україна
Магазини завалені кролями. Що відомо про символ Великодня, який підхопила Україна
Шахрайство на горі: аферист видурив у вдови захисника 300 тис. грн
Шахрайство на горі: аферист видурив у вдови захисника 300 тис. грн
Гучний корупційний скандал на Київщині: затримано вісьмох поліцейських
Гучний корупційний скандал на Київщині: затримано вісьмох поліцейських
Вибух дрона вбив зайченят у Центрі порятунку диких тварин
Вибух дрона вбив зайченят у Центрі порятунку диких тварин
У Києві чутно вибухи: працює ППО
У Києві чутно вибухи: працює ППО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
200K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 квітня 2025
32K
Шпигував для ФСБ в обмін на переїзд у Росію. Затримано клірика Московської церкви
30K
Прогноз магнітних бур на 10-12 квітня: якою буде сонячна активність
18K
Атака на Київ та вибухи у Росії: головне за ніч
11K
Матюки і образи. Церемонія нагородження на чемпіонаті Європи з боротьби завершилася скандалом

Новини

У Києві повітряна тривога тривала 50 хвилин
Сьогодні, 18:00
Суд у Британії визнав винним у порушенні санкцій «екс-губернатора» Севастополя
Сьогодні, 15:32
10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Полонені китайці дають свідчення, Насіров тікає від вироку суду до ЗСУ. Головне за 9 квітня
Вчора, 21:09
9 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Візит прем’єра Бельгії до Києва, ЗСУ взяли у полон громадян Китаю. Головне за 8 квітня
8 квiтня, 20:54

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua