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На Львівщині жінка ошукала військового на 900 тис. грн

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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На Львівщині жінка ошукала військового на 900 тис. грн
Маніпулюючи військовим, жінка неодноразово виманювала у нього кошти під вигаданими приводами
фото: Національна поліція України

На Львівщині жінка ошукала на мільйон гривень військового Нацгвардії: фейкові похорони та «лікування»

39-річній мешканці Стрийського району Львівщини повідомлено про підозру у шахрайстві, крадіжках в умовах воєнного стану та заволодінні банківською карткою. За даними слідства, жінка ошукала військовослужбовця Національної гвардії на майже 1 млн грн, створюючи ілюзію близьких стосунків через фейкову сторінку в соціальній мережі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівську обласну прокуратуру.

За інформацією Стрийської окружної прокуратури, підозрювана з корисливих мотивів створила несправжній акаунт у соцмережі, де познайомилася з 21-річним нацгвардійцем. Протягом тривалого листування вона видавала себе за іншу особу, зловживаючи довірою потерпілого та формуючи у нього хибне уявлення про нібито романтичні стосунки.

Маніпулюючи військовим, жінка неодноразово виманювала у нього кошти під вигаданими приводами. Серед них були історії про нібито відсутність грошей на поховання брата, який, за її словами, загинув у зоні бойових дій, а також про її лікування після вигаданої ДТП. Крім того, жінка просила військового оплатити завдаток за будинок у Дрогобичі, де вони нібито мали б жити разом. Загалом, на ці «потреби» вона отримала майже 130 тис. грн, які витратила на власний розсуд.

Згодом підозрювана переконала військовослужбовця надіслати їй його банківську картку, нібито для придбання згаданого будинку. З цієї картки вона викрала ще майже 800 тис. грн, які також привласнила.

Досудове розслідування у справі здійснюють слідчі Стрийського райуправління Головного управління Нацполіції у Львівській області за оперативного супроводу Управління протидії кіберзлочинності у Львівській області.

Жінці інкримінують злочини за ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 3 ст. 190 (шахрайство) та ч. 1 ст. 357 (заволодіння банківською карткою) Кримінального кодексу України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, міський голова Львова Андрій Садовий оголосив про проведення публічного обговорення щодо впливу російської культури та пропаганди на українську молодь. Відповідну ініціативу мер представив після інциденту, який викликав суспільний резонанс – відео, зняте львівськими школярами під пісню російського виконавця Моргенштерна, що швидко поширилося у мережі. 

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Теги: Львів військові шахрайство

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