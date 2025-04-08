Нацполіція викрила шахраїв, які «кинули» військових на понад сто дронів

Учасники схеми зареєстрували фіктивного підприємця та продавали пробні партії дронів по 3-5 одиниць із частковою передоплатою

У Національній поліції заявили, що ліквідували угруповання, яке ошукувало покупців і продавців дронів. За дев’ять місяців чоловіки привласнили щонайменше 10,7 млн грн, зокрема й на постачаннях для українських військових. Як передає «Главком», про це повідомили в Нацполіції.

За даними слідства, учасники схеми зареєстрували фіктивного підприємця та продавали потенційним покупцям пробні партії дронів по 3-5 одиниць із частковою передоплатою. Після цього пропонували замовити більшу партію за зниженими цінами, але вже з повною оплатою – після чого зникали, блокуючи контакти.

Шахраї ошукували й продавців. Спершу купували в них невеликі партії дронів з відтермінованою оплатою та розраховувалися вчасно, а потім замовляли більші партії й також припиняли будь-який зв’язок.

Правоохоронці провели 15 санкціонованих обшуків у Києві, Тернополі та Львові. У результаті вилучили 53 дрони Mavic, 152 злитки срібла, майже $740 тис. у різній валюті, два автомобілі, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та фінансову документацію.

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фото: npu.gov.ua

За версією слідства, троє фігурантів – жителі Києва та Тернополя. Усі дії координував 31-річний організатор групи. Отримані гроші одразу переказували на «холодні» криптогаманці або рахунки фіктивних компаній, звідки їх виводили в готівці та ділили між собою.

Усім трьом чоловікам повідомили про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану. Санкція статті — до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Поліція вже встановила щонайменше дев’ятьох потерпілих, але вважає, що їх може бути більше. Правоохоронці закликають усіх, хто постраждав від подібних шахрайств під час купівлі або продажу дронів, звертатися до Головного слідчого управління.

Нагадаємо, Служба безпеки та Національна поліція ліквідували на Вінниччині схему вимагання грошей у сімей українських захисників. Як передає «Главком», про це повідомляє СБУ та Офіс Генпрокурора.

Так, затримано депутатку однієї із селищних рад Вінницької області, яка разом з місцевим адвокатом та його спільником вимагали гроші з родини загиблого воїна ЗСУ, наголошують правоохоронці.