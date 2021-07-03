На Харківщині адвоката підозрюють в отриманні $10 тисяч хабара

За даними слідства, юрист діяв у змові з поліцейськими

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру адвокату за фактом пособництва у вимаганні та одержанні хабара за попередньою змовою групою осіб. Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, адвокат у змові з одним із заступників начальника відділу поліції №1 Харківського райуправління поліції №1 Головного управління Нацполіції області та оперуповноваженим цього ж відділу сприяв, щоб його підзахисний сплатив правоохоронцям 10 тисяч доларів за непритягнення до кримінальної відповідальності за нібито вчинене ним шахрайство під час роботи у страховій компанії.

Поліцейські отримали частину хабара у розмірі 3 тисячі доларів. У червні заступнику начальника та оперуповноваженому відділу поліції було повідомлено про підозру.

Слідчі дії тривають, наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному адвокатові.

Досудове розслідування здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого в м. Полтаві, оперативний супровід – співробітникам Управління СБУ в Харківській області.

Як повідомлялося, нещодавно правоохоронцями затримано на одержанні неправомірної вигоди працівника районного управління поліції в Києві. Правоохоронець вимагав та одержав від жінки-підприємця неправомірну вигоду в розмірі $3 тис. за вирішення питання щодо закриття кримінального провадження.