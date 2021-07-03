Ринок землі: міністр агрополітики дав кілька порад аферистам

У відкритому ринку землі поки не все гладко з законодавчою базою

Які схеми найчастіше будуть застосовувати громадяни, щоб обійти закон

Продаж землі в Україні відкрита. Вже за перший день моніторинг ринку зафіксував 33 укладені угоди купівлі-продажу землі. Разом з тим, ринок землі поки не вступив в повну силу. До 2014 року він буде діяти в обмежених можливостях: покупцями зможуть стати не всі, а кількість землі, яку продадуть в «одні руки», не повинно перевищувати 100 га.

Разом з тим, влада вже зараз передбачає, які схеми можуть задіяти покупці, щоб обійти обмеження за кількістю землі. Крім того, чекають відвертих шахраїв і серед продавців земельних ділянок. Про ці схеми розповів в інтерв'ю «Новому часу» міністр агрополітики Роман Лещенко.

«Геніальність наших людей не має меж, і, безумовно, будуть шукати якісь дірки, щоб застосовувати схеми. Земельний моніторинг і реєстр дають можливість відслідковувати ці схематози », - попередив глава Мінагрополітики.

Міністр виділив дві схеми, які будуть найбільш популярні на ринку землі:

Купівля землі через підставних осіб

Швидше за все, що скупники землі будуть вдаватися до цієї схеми. Вони скуповуватимуть ділянки через родичів, друзів і просто третіх осіб, яким пообіцяють невелику особисту вигоду від угоди. Однак «вирахувати» таких схематозників буде легко, каже Лещенко.

Тут на допомогу контролюючим органам прийде фінансовий моніторинг. Адже кожен покупець повинен буде довести законність походження своїх грошей, за які він має намір купувати землю. І вже на цьому етапі багатьох зможуть відсіяти.

Кілька власників на одну ділянку землі

Тут мова йде про шахрайство серед продавців. На одну ділянку зможуть пред'явити документи відразу кілька продавців. Лещенко навів приклади з особистого досвіду, коли на дорогу землю під Києвом виявлялося відразу по три власника на одну ділянку.

«Ми розуміємо, що з цих трьох у двох підробка ... Такі проблеми дадуть нам можливість побачити, де ці ділянки, і відслідковувати, вносити зміни в законодавство», – каже Роман Лещенко.

Крім того, глава Мінагрополітики визнає, що потребує доопрацювання ще й антирейдерське законодавство.

«Тут у нас теж є питання», - заявив Роман Лещенко.

Таким чином, в розпочатому ринку землі поки не все гладко з законодавчою базою. Вона потребує доопрацювання вже на марші. Однак в Мінагрополітики вважають це нормальним процесом, який допоможе, врешті-решт, все відшліфувати, щоб до повного відкриття ринку землі все працювало.

Нагадаємо, раніше Лещенко заявив, що в Україні існував тіньовий ринок землі. За його словами, в останній день запуску ринку землі проходили ще десятки угод між юрособами з купівлі-продажу землі.

Також Лещенко прогнозує, що середня ціна землі по країні після відкриття ринку складе близько 2 тисяч доларів за гектар. Потім вона може вирости в кілька разів.

Як відомо, закон про ринок земель сільськогосподарського призначення, прийнятий Раадою в минулому році, набрав чинності з 1 липня 2021 року. З цього дня українці зможуть купувати і продавати землю.

І вже о першій половині дня 1 липня у реєстрі було зареєстровано 33 нових угоди відносно землі сільськогосподарського призначення.

Реформу впроваджуватимуть двома етапами.

Перший етап передбачає, що з 1 липня цього року і до 1 січня 2024 року продати землю можна лише фізичній особі. Тобто зараз купити землю зможе дрібний, виключно український фермер. Є обмеження щодо обсягів: в одні руки – не більше 100 га.

А другий етап розпочнеться із 1 січня 2024 року. Ось тут до ринку землі вже приєднаються юридичні особи, тобто агрокомпанії. Збільшується максимальний розмір земель, які можна купити, – 10 тис. га.

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