На Харківщині п’яний чоловік «замінував» міст



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На місце «замінування» виїжджали працівники відділу поліції та спеціалісти вибухотехнічного управління Фото: Нацполіція

«Мінеру» повідомлено про підозру у вчиненні злочину

У Харківській області 5 квітня 52-річний чоловік, який був напідпитку, подзвонив у поліцію і повідомив, що він замінував міст у селі Скрипаї.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

За вказаною адресою правоохоронці оглянули відкриту місцевість загальною площею 150 кв. метрів. Під час огляду жодних вибухових пристроїв виявлено не було.

За словами начальника Зміївського відділу поліції Олександра Володіна, в ході проведення слідчо-оперативних дій поліцейські встановили, що до поліції дзвонив 52-річний місцевий мешканець, який знаходився у стані алкогольного сп’яніння.

Відомості про дану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років.

Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Нагадаємо, що 2 квітня у Черкасах повідомили про мінування райдержадміністрації.

Того ж дня в Івано-Франківську анонім «замінував» завод.

Крім того сьогодні у Запоріжжі повідомили про замінування оборонного підприємства «Іскра». Про це інформує відділ комунікації поліції Запорозької області. Вказано, що на електронну пошту підприємства надійшов лист про замінування території. У листі зазначалося, що на території закладено вибухівку з часовим механізмом.

Як повідомлялось, у день виборів 18 разів «мінували» дільниці. Здебільшого, ці повідомлення надходили з території РФ, зазначив голова Нацполіції Сергій Князєв.