У день виборів 18 разів «мінували» дільниці - всі дзвінки з РФ



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За словами глави Сергія Князєва, правоохоронців найбільше непокоїли повідомлення про замінування

Князєв зазначив, що найбільше повідомлень про порушення зареєстровано в Дніпропетровській області – 282, у Києві – 238, у Донецькій області – 182

Про це повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв на брифінгу, який транслювався на сторінці Нацполіції в Facebook.

За його словами, за цими заявами розпочато 31 кримінальне провадження та складено 18 адмінпротоколів.

Князєв зазначив, що найбільше повідомлень про порушення зареєстровано в Дніпропетровській області – 282, у Києві – 238, у Донецькій області – 182, Одеській – 179, Харківській – 176. Найменша кількість заяв та повідомлень зафіксована у Черкаській області – 6 фактів.

«Здебільшого порушення пов’язані з незаконною агітацією, фотографуванням бюлетенів, підкупом виборця, пошкодженням бюлетеня, неправдивими повідомленням про замінування та спробами винесення бюлетеня з дільниці», – цитує Князєва сайт Нацполіції.

За словами глави НПУ, правоохоронців найбільше непокоїли повідомлення про замінування – їх надійшло 17. Найбільше таких повідомлень – 11 – зафіксовані в Дніпропетровській області. Здебільшого, ці повідомлення надходили з території РФ, зазначив Князєв. Крім того, на Донеччині зафіксовано 3 неправдивих повідомлення про замінування, в Чернігівській області і в Києві – по 2.

Відтак слідчі внесли до ЄРДР три кримінальних провадження за статтею Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за терористичний акт. Провадження направлені за підслідністю до Служби безпеки України.

Князєв також зазначив, що, за інформацією поліції, станом на 20.40 всі дільниці закрилися без інцидентів – крім одного району у Волинській області. Проте о 20.42 закрилася остання дільниця, а правоохоронці досліджуватимуть причини запізнення її закриття.