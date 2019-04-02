У Запоріжжі невідомий повідомив про замінування оборонного підприємства



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Працівники вибухотехнічної служби проводять огляд місця події

На електронну пошту підприємства надійшов лист про замінування території

У Запоріжжі повідомили про замінування оборонного підприємства «Іскра». Про це інформує відділ комунікації поліції Запорозької області.

Вказано, що на електронну пошту підприємства надійшов лист про замінування території. У листі зазначалося, що на території закладено вибухівку з часовим механізмом.

Працівники вибухотехнічної служби проводять огляд місця події.

«2 квітня близько 08:20 до Шевченківського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про замінування одного з підприємств по вулиці Магістральній в місті Запоріжжя. На місце події виїхали слідчо-оперативна група, експерти-вибухотехніки, працівники СБУ, ДСНС та лікарі швидкої допомоги», - сказано у повідомленні.

Так, зараз територія огороджена та патрулюється поліцейськими. Триває огляд приміщень та прилеглої території співробітниками вибухотехнічної служби.

Додамо також, місцеве видання «Заноза» повідомляє, що всі співробітники підприємства були евакуйовані.

Так, держпідприємство «Іскра» спеціалізується на виробництві наземної радіолокаційної техніки для армії.