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    В Івано-Франківську анонім «замінував» завод

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    <p>На території заводу &laquo;Карпати&raquo; 2 квітня шукали вибухівку</p> - В Івано-Франківську анонім «замінував» завод

    На території заводу «Карпати» 2 квітня шукали вибухівку

    Вибухотехніки і кінологи оглянули 4000 м. кв території, але вибухонебезпечних предметів не виявили

    В Івано-Франківську у вівторок «мінували» завод «Карпати». Рятувальники не виявили вибухонебезпечних предметів. Про це у вівторок, 2 квітня, повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції Івано-Франківської області.

    За даними відомства, 2 квітня о 8:47 на лінію 102 зателефонував керівник державного підприємства і повідомив, що на електронну пошту надійшло повідомлення про замінування закладу.

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    На місце події виїхали вибухотехніки, кінологи, слідчі і служби оперативного реагування. Понад 1200 осіб евакуювали з дванадцяти цехів.

    Вибухотехніки і кінологи оглянули 4000 м. кв території, але вибухонебезпечних предметів не виявили.

    Нагадаємо, що також сьогодні у Черкасах повідомили про мінування райдержадміністрації.

    Крім того сьогодні у Запоріжжі повідомили про замінування оборонного підприємства «Іскра». Про це інформує відділ комунікації поліції Запорозької області. Вказано, що на електронну пошту підприємства надійшов лист про замінування території. У листі зазначалося, що на території закладено вибухівку з часовим механізмом.

    Як повідомлялось, у день виборів 18 разів «мінували» дільниці. Здебільшого, ці повідомлення надходили з території РФ, зазначив голова Нацполіції Сергій Князєв.

     

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