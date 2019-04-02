В Івано-Франківську анонім «замінував» завод



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На території заводу «Карпати» 2 квітня шукали вибухівку

Вибухотехніки і кінологи оглянули 4000 м. кв території, але вибухонебезпечних предметів не виявили

В Івано-Франківську у вівторок «мінували» завод «Карпати». Рятувальники не виявили вибухонебезпечних предметів. Про це у вівторок, 2 квітня, повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції Івано-Франківської області.

За даними відомства, 2 квітня о 8:47 на лінію 102 зателефонував керівник державного підприємства і повідомив, що на електронну пошту надійшло повідомлення про замінування закладу.

На місце події виїхали вибухотехніки, кінологи, слідчі і служби оперативного реагування. Понад 1200 осіб евакуювали з дванадцяти цехів.

Вибухотехніки і кінологи оглянули 4000 м. кв території, але вибухонебезпечних предметів не виявили.

Нагадаємо, що також сьогодні у Черкасах повідомили про мінування райдержадміністрації.

Крім того сьогодні у Запоріжжі повідомили про замінування оборонного підприємства «Іскра». Про це інформує відділ комунікації поліції Запорозької області. Вказано, що на електронну пошту підприємства надійшов лист про замінування території. У листі зазначалося, що на території закладено вибухівку з часовим механізмом.

Як повідомлялось, у день виборів 18 разів «мінували» дільниці. Здебільшого, ці повідомлення надходили з території РФ, зазначив голова Нацполіції Сергій Князєв.