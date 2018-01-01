На Хмельниччині жінка намагалася здати свого сина «в оренду» для жебракування

Вартість «оренди» мала скласти 15 тисяч гривень

На Хмельниччині затримали 32-річну зловмисницю, яка намагалася віддати свого чотирирічного сина у довгострокову оренду для зайняття жебракуванням. Жінку затримали безпосередньо в момент отримання нею коштів за хлопчика. За те, що віддала власну дитину в оренду, 32-річна жителька Білогірського району отримала 15 тисяч



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Вартість «оренди» мала скласти 15 тисяч гривень

На Хмельниччині затримали 32-річну зловмисницю, яка намагалася віддати свого чотирирічного сина у довгострокову оренду для зайняття жебракуванням.

Жінку затримали безпосередньо в момент отримання нею коштів за хлопчика. За те, що віддала власну дитину в оренду, 32-річна жителька Білогірського району отримала 15 тисяч гривень. Крім того, вона написала розписку, в якій підтвердила, що добровільно віддала дитину і жодних претензій не має та в поліцію заявляти не збирається.

Зловмисниця має двох старших хлопчиків 7 та 12 років. Щодо них вона вже позбавлена батьківських прав. Крім того, жінка вже має судимості за крадіжки та інші злочини.

Жінку затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Дитину передали соціальним службам. Життю та здоров’ю хлопчика нічого не загрожує.

По даному факту відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 15 років позбавлення волі.