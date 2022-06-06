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  4. На Чернігівщині СБУ нейтралізувала злочинців, які чекали на прорив росіян (фото)
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    Події в Україні

    На Чернігівщині СБУ нейтралізувала злочинців, які чекали на прорив росіян (фото)

    Учасники групи зберігали засоби ураження у заздалегідь облаштованих схронах на території власних домоволодінь - На Чернігівщині СБУ нейтралізувала злочинців, які чекали на прорив росіян (фото)
    Учасники групи зберігали засоби ураження у заздалегідь облаштованих схронах на території власних домоволодінь
    фото: пресслужба СБУ

    Зловмисники обладнали тайники зі зброєю для ворожих ДРГ

    Служба безпеки України нейтралізувала злочинний осередок на Чернігівщині, який готувався допомогти ворогу у разі повторного вторгнення. Про це повідомила пресслужба відомства.

    До складу угруповання входило троє представників кримінальних кіл, яких російські спецслужби залучили до підривної діяльності. Зловмисники обладнали тайники зі зброєю для ворожих ДРГ, які планували «прорив» в Україну з території РФ.

    У них виявлено зброю та обладнання російського спецназу.

    Серед вилученого – снайперські гвинтівки безшумної стрільби «Вінторєз», реактивна протитанкова граната РПГ-18 «Муха» і автомати безшумної стрільби «Вал». Всі ідентифіковані зразки озброєння виробництва РФ.

    Учасники групи зберігали засоби ураження у заздалегідь облаштованих схронах на території власних домоволодінь і в гаражах поблизу Чернігова.

    Під час обшуків у зловмисників також виявлено:

    • снайперську гвинтівку Драгунова з глушником,
    • бойові осколкові гранати,
    • набої до стрілецької зброї,
    • оптичні приціли та прилади нічного бачення.

    Наразі всі учасники групи затримані. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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    На Чернігівщині СБУ нейтралізувала злочинців, які чекали на прорив росіян (фото)
    На Чернігівщині СБУ нейтралізувала злочинців, які чекали на прорив росіян (фото)
    На Чернігівщині СБУ нейтралізувала злочинців, які чекали на прорив росіян (фото)
    На Чернігівщині СБУ нейтралізувала злочинців, які чекали на прорив росіян (фото)

    Правоохоронці проводять невідкладні слідчо-оперативні дії, щоб притягнути до відповідальності інших осіб, причетних до організації диверсій.

    Заходи з викриття і запобігання злочинам виконували співробітники СБУ спільно з Національною поліцією та за процесуального керівництва Чернігівської прокуратури.

    як повідомлялося, двом поліцейським на Миколаївщині, які передали табельну зброю окупантам, повідомлено про підозру.

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    Теги: росія окупанти СБУ війна Чернігівщина граната Україна озброєння окупація #stoprussia
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    На Чернігівщині СБУ нейтралізувала злочинців, які чекали на прорив росіян (фото)