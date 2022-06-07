Прикордонник із Рівненщини здавав окупантам дані офіцерів Нацгвардії

Прикордонник зливав інформацію протягом 2020-2021 років

Прикордонника з Рівненщини підозрюють в передачі інформації в Росію про високопоставлених офіцерів Нацгвардії України для їх убивства. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваний, працюючи в групі комплектування прикордонного загону Державної прикордонної служби України, був завербований і співпрацював із офіцером запасу Збройних сил держави-окупанта.

«Він збирав і передавав персональну інформацію про відбір кандидатів на військову службу до прикордонного загону. У 2020-2021 роках прикордонник передавав іншому ексвійськовому держави-окупанта інформацію про високопоставлених офіцерів Національної гвардії України, за даними слідства – для їх подальшої ліквідації», – йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури працівнику прикордонного загону повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Нагадаємо, контррозвідники СБУ затримали російського агента, який зібрав на Черкащині фото і точні координати блокпостів, підрозділів ЗСУ та силових структур, щоб передати їх російським спецслужбам. Раніше Служба безпеки затримала у Житомирській області російського агента, який намагався вступити до лав Збройних сил України.