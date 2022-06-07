На Житомирщині СБУ затримала колишнього «ДНРівця», який хотів вступити до ЗСУ

Спецоперацію з викриття зловмисника проведено контррозвідниками та слідчими СБУ в Житомирській області

Встановлюється справжня мета «палкого бажання» фігуранта проходити військову службу в Україні

Контррозвідка Служби безпеки України затримала колишнього бойовика «ДНР», який хотів призватися на військову службу до бойового підрозділу десантно-штурмових військ ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фігурант кримінального провадження – уродженець Донеччини. У 2019 році він прийняв присягу на вірність т.зв. «ДНР» та упродовж року проходив військову службу у складі одного з незаконних збройних формувань цієї терористичної організації.

Потім він транзитом через РФ в’їхав на підконтрольну українській владі територію. І наприкінці 2021 року добровільно звернувся до місцевого військкомату, щоб потрапити до ЗСУ.

Перед тим він мав навчатися в одному підрозділів десантно-штурмових військ поблизу Житомира. Втім завдяки роботі СБУ на випередження його вдалося викрити та не допустити проникнення до лав ЗСУ.

Наразі зловмисник затриманий. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч.1 ст.258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) та ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності незаконного збройного формування) Кримінального кодексу України.

Також встановлюється справжня мета «палкого бажання» фігуранта проходити військову службу в Україні. У тому числі відстежуються зв’язки ексбойовика з псевдоспецслужбами так званої «ДНР» та ймовірність його співпраці з ними.

Спецоперацію з викриття зловмисника проведено контррозвідниками та слідчими СБУ в Житомирській області за процесуального керівництва Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ затримала агента РФ, який хотів вступити до лав української армії. До слова, правоохоронці викрили на Рівненщини викрили окупанта, який здавав дані офіцерів Нацгвардії.