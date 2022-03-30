Першим за колабораціонізм судитимуть чоловіка, який у TikTok закликав підтримувати Росію

Справу слухатиме Індустріальний райсуд Дніпра

До суду передано обвинувальний акт щодо колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України). Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на пресслужбу прокуратури.

25 березня 34-річний мешканець міста Краматорська, що на Донеччині, записав на мобільний телефон відео, у якому заперечував збройну агресію РФ проти України та публічно закликав громадян підтримати незаконні рішення та дії держави-агресора. У подальшому він виклав запис на власну сторінку у соцмережі TikTok.

У прокуратурі стверджують, що це перший обвинувальний акт щодо колабораційної діяльності, направлений до суду.

Справу слухатиме Індустріальний райсуд міста Дніпра.

За вчинення подібного злочину передбачено покарання – від 10 до 15 років позбавлення волі.

Стаття 111-1 Кримінального кодексу України набрала чинності 15 березня 2022 року. За 15 днів її дії вже зареєстровано 151 кримінальне провадження.

Йдеться про притягнення до відповідальності осіб, які у будь-якій формі співпрацюють з державою-агресором.

Нагадаємо, що в Україні триває 35-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», нардеп від «Слуги народу» Георгій Мазурашу і позафракційний Сергій Кузьміних виступають за посилення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність. Про це свідчить текст законопроєкту, зареєстрованого у Раді 28 березня,.

Проектом Закону пропонується доповнити статтю 111-1 Кримінального кодексу України («Колабораційна діяльність») новою частиною, у якій встановити кримінальну відповідальність стосовно осіб, громадян України, які перебувають у громадянстві (підданстві) іншої держави, що здійснює збройну агресію проти України.

«З урахуванням того, що з 24 лютого 2022 року Україна знаходиться у стані війни з російською федерацією, постає закономірне питання стосовно громадянської позиції осіб, громадян України, які мають паспорти та громадянство держави-агресора. Сумнівно, що такі особи вірять в перемогу України та використовують російський паспорт, як «запасний аеродром». В кращому випадку вони очікують на закінчення війни, а гіршому – співпрацюють з рашистськими спецслужбами або є потенційними агентами окупантів. І в тому і іншому випадку, ми маємо п’яту колону, яка в будь-який момент може вдарити в спину нашій державі, а в умовах воєнного стану, це є абсолютно не припустимим», – сказано у пояснювальній записці до законопроєкту.

Як відомо, у березні президент Володимир Зеленський підписав закони про колабораціонізм. Тепер за співпрацю з Російською Федерацією загрожує кримінальна відповідальність. Мова про два закони, що стосуються колабораційної діяльності, а саме №5143 та №5144.