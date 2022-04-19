На Луганщині чоловік кинув гранату в поліцейських, є жертви
Поліція Луганщини розшукує чоловіка, який кинув у правоохоронців гранату
18 квітня у Лисичанську за місцем мешкання 42-річного чоловіка поліцейські спільно з представниками територіальної оборони міста в ході перевірки оперативної інформації виявили гранату. В ході вилучення гранати правопорушник кинув вибуховий пристрій та відкрив вогонь з пістолета в бік правоохоронців.
Смертельне поранення отримав старший оперуповноважений поліції Лисичанська, ще двоє поліцейських зазнали поранення. Підозрюваний з місця події втік. Про це повідомляє Національна поліція України.
Для встановлення місцезнаходження чоловіка та його затримання на території області введено спеціальну поліцейську операцію.
Прикмети підозрюваного: на вигляд 40-45 років, зріст 175-180 см, худорлявої статури.
Був одягнений: темні спортивні штани, сіра футболка, чорна спортивна кофта.
«Шановні громадяни, не намагайтеся самостійно затримати зловмисника, він має при собі автоматичну зброю та може чинити збройний опір! Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження зловмисника, просимо повідомити за номерами телефонів чергової частини ГУНП в Луганській області: 0669208457, 0662743990», - йдеться в повідомленні поліції.
До слова, поблизу міста Ірпінь Київської області на міні підірвався вантажний автомобіль, водій загинув.