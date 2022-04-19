На Луганщині чоловік кинув гранату в поліцейських, є жертви

Поліція Луганщини розшукує чоловіка, який кинув у правоохоронців гранату

18 квітня у Лисичанську за місцем мешкання 42-річного чоловіка поліцейські спільно з представниками територіальної оборони міста в ході перевірки оперативної інформації виявили гранату. В ході вилучення гранати правопорушник кинув вибуховий пристрій та відкрив вогонь з пістолета в бік правоохоронців.

Смертельне поранення отримав старший оперуповноважений поліції Лисичанська, ще двоє поліцейських зазнали поранення. Підозрюваний з місця події втік. Про це повідомляє Національна поліція України.

Для встановлення місцезнаходження чоловіка та його затримання на території області введено спеціальну поліцейську операцію.

Прикмети підозрюваного: на вигляд 40-45 років, зріст 175-180 см, худорлявої статури.

Був одягнений: темні спортивні штани, сіра футболка, чорна спортивна кофта.

Поліція розшукує зловмисника

«Шановні громадяни, не намагайтеся самостійно затримати зловмисника, він має при собі автоматичну зброю та може чинити збройний опір! Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження зловмисника, просимо повідомити за номерами телефонів чергової частини ГУНП в Луганській області: 0669208457, 0662743990», - йдеться в повідомленні поліції.

До слова, поблизу міста Ірпінь Київської області на міні підірвався вантажний автомобіль, водій загинув.