Маріуполь: росіяни застосували зброю, яку не використовували з часів Другої світової

Перший командир «Азова» розповів, як росіяни бомбардували лікарню поблизу «Азовсталі»

Засновник полку «Азов» Андрій Білецький підтвердив інформацію про те, що росіяни 19 квітня бомбардували лікарню поблизу «Азовсталі». Про це перший командир полку розповів в ефірі програми "Руно війна".

«Що стосується госпіталю — так, справді, в районі госпіталя були попадання. Зараз важко оцінити результати, тому що через завали туди дуже важко дістатися», − сказав Білецький.

Військовий додав, що окупанти фактично застосували зброю для «килимових» бомбардувань.

«Вона не застосовувалася з часів Другої світової війни.Сьогодні росіяни її декілька разів використали у Маріуполі, скидаючи зі стратегічних бомбардувальників», – сказав Білецький.

Зауважимо, дещо раніше стало відомо, що в лікарні поблизу «Азовсталі», на яку російські військові скинули авіабомбу, на момент атаки мирні мешканці не перебували.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Facebook.

«Так, Маріуполь, зокрема зона Азовсталі під щільним бомбардуванням надважких бомб. Але в зоні навколо Азовсталі вже давно ніхто не переховується, особливо в зруйнованій до того будівлі лікарні», – написав радник мера міста.

Таким чином він не підтвердив слова нардепа Сергія Тарути. Політик написав на особистій сторінці у соцмережі про те, що кинули потужну бомбу на лікарню біля «Азовсталі» у Маріуполі.

За словами Тарути, під завалами нібито опинилися близько 300 людей, враховуючи дітей.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські військові хочуть стерти «Азовсталь» з обличчя землі. Тож окупанти готують тритонні «сюрпризи» з неба, про які заявив ростовський командир взводу загарбників.