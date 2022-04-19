В Ірпені підірвалась вантажівка, загинув водій

У мікрорайоні Стоянка на міні підірвався вантажний автомобіль

У мікрорайоні Стоянка на міні підірвався вантажний автомобіль

Мер закликав людей не поспішати потрапити в Ірпінь

Поблизу міста Ірпінь Київської області на міні підірвався вантажний автомобіль, водій загинув. Про це повідомив міський голова Олександр Маркушин у телеграмі.

«Друзі, на жаль, маємо нещасний випадок. У мікрорайоні Стоянка на міні підірвався вантажний автомобіль. Водій загинув», – написав мер.

Він додав, що особу загиблого, звідки він їхав і куди, зараз встановлюють.

Маркушин закликав людей не поспішати потрапити в Ірпінь, поки є місця, які ще не встигли розмінувати сапери.

Раніше повідомлялося, що на Київщині вже знешкодили 16 тис. вибухонебезпечних предметів.

18 квітня рятувальники обстежили населенні пункти Горенка, Немішаєво, Микуличі, Буча, Ворзель, Ірпінь, Гостомель, Галинка, Бородянка, Качали, Стара Буда, Нова Буда, Загальці, Майданівка, Нова Гребля, Дружня, Пилиповичі у Бучанському районі; Русанівка, Михайлівка, Перемога, Богданівка, Залісся, Скибин, Велика Димерка у Броварському та Козаровичі, Іванків, Димер, Катюжанка, Рудня, Тальська, Феневичі, Поталіївка, Димарка, Красилівка, Старі Соколи, Потоки, Ковалівка у Вишгородському.

Раніше заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко розповів, що на Київщині станом на неділю було розчищено 125 км доріг та вулиць, 102 км Житомирської траси, прибрано 14 км траси М-07 Київ – Ковель, Р-30 під’їзд до Ірпеня – 2,8 км та ще 4 км траси Т-10-01 Ворзель – Забуччя – /Київ – Чоп/.