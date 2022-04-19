  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Рашисти мінують усі окуповані території

    Росіяни проводять мінування тимчасово окупованих територій - Рашисти мінують усі окуповані території
    Росіяни проводять мінування тимчасово окупованих територій
    фото: Міноборони

    Вогог замінував ґрунтові дороги вздовж траси Херсон-Снігурівка

    У ніч на 18 квітня вздовж траси Херсон – Снігурівка (відрізок між Наддніпрянське – Олександрівка) окупанти здійснили щільне мінування полів, посадок та ґрунтових доріг. Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

    «У Харківській області на території Великобурлуцького району дозволений прохід місцевих жителів тільки на території РФ. Всі другорядні дороги (в тому числі – ґрунтові) повністю заміновано. Як пояснюють самі окупанти, це робиться з метою недопущення проїзду волонтерського транспорту та українських ДРГ», - зазначили у відомстві.

    Там також додали, що з території та приміщень центральної районної лікарні Пологівського району (Запорізька область) російські військові вивели всіх хворих та персонал. Персоналу повідомили про звільнення і заборону повертатися на робочі місця. На внутрішній території лікарні проведено мінування.

    «У селі Федорівка Пологівського району росіяни замінували всі дороги, поля, лісопосадки та навіть території кладовищ», - повідомили в Міноборони.

    За даними Генштабу українські військові відтіснили російських окупантів від Мар’їнки.

    Читайте також: Битва за Донбас. Як Україна і Росія підготувались до вирішальної фази війни

    Теги: росія окупанти дороги Міноборони війна замінування вибухівка Україна окуповані території окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Рашисти мінують усі окуповані території