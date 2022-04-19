Рашисти мінують усі окуповані території

Вогог замінував ґрунтові дороги вздовж траси Херсон-Снігурівка

У ніч на 18 квітня вздовж траси Херсон – Снігурівка (відрізок між Наддніпрянське – Олександрівка) окупанти здійснили щільне мінування полів, посадок та ґрунтових доріг. Про це повідомили в Міністерстві оборони України.



«У Харківській області на території Великобурлуцького району дозволений прохід місцевих жителів тільки на території РФ. Всі другорядні дороги (в тому числі – ґрунтові) повністю заміновано. Як пояснюють самі окупанти, це робиться з метою недопущення проїзду волонтерського транспорту та українських ДРГ», - зазначили у відомстві.

Там також додали, що з території та приміщень центральної районної лікарні Пологівського району (Запорізька область) російські військові вивели всіх хворих та персонал. Персоналу повідомили про звільнення і заборону повертатися на робочі місця. На внутрішній території лікарні проведено мінування.



«У селі Федорівка Пологівського району росіяни замінували всі дороги, поля, лісопосадки та навіть території кладовищ», - повідомили в Міноборони.

За даними Генштабу українські військові відтіснили російських окупантів від Мар’їнки.