На Луганщині поліція затримала бойовика з батальйону «Призрак»



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Чоловік незаконно перевіряв документи і транспортні засоби громадян на мосту через річку Сіверський Донець

На залізничній станції «Попасна» Луганської області співробітники Національної поліції затримали 31-річного жителя Лисичанська за підозрою в участі в угрупованні бойовиків «Призрак» («Привид») так званої «Луганської народної республіки». Про це йдеться в повідомленні прес-служби управління Нацполіції в області.

«За словами затриманого, він у 2014 році відгукнувся на пропозицію родича і вступив у незаконне збройне формування «Призрак» так званої «ЛНР». Під час перебування в батальйоні чоловік зі зброєю в руках ніс службу на одному з блокпостів бойовиків, розташованому на мосту через річку Сіверський Донець, де незаконно перевіряв документи і транспортні засоби громадян», - йдеться в повідомленні.

За словами затриманого, через тиждень він покинув угруповання бойовиків, оскільки його викликали на постійне місце роботи.

Ведеться розслідування за ознаками ст. 260 (створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності) Кримінального кодексу.

Раніше повідомлялося, що українські військові облаштовують укріплення біля лінії розмежування на Донбасі.